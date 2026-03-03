行業上行周期　紫金黃金國際(2259)受惠收購策略及金價升｜彭偉新

紫金黃金國際是專注於黃金礦業的集團，為紫金礦業集團 (Zijin Mining Group) 的子集團，主要從事黃金的勘探、開採、選礦、冶煉及銷售。集團的資產組合涵蓋中亞、南美、非洲及大洋洲的9個項目，擁有約856噸可歸屬黃金儲量，為中國最大及全球第九大的黃金礦商。集團依賴黃金礦產的生產及銷售，並透過全球礦場運作實現收入。其主要增長動力包括積極收購資產、擴大產量、優化成本及受益於金價上漲。集團擁有2,750萬盎司儲量及5,680萬盎司資源，支持強勁增長，預計至2027年淨利潤複合年增長率達97%，遠高於同業平均52%，因此未來產量將顯著增長。



黃金礦業行業目前處於強勁上行周期，受地緣政治風險、經濟不確定性、美聯儲獨立性疑慮及央行持續購金等因素推動。金價在2025年大幅上漲，預計2026年繼續維持高位或進一步攀升。全球黃金產量在2025年創下新高後，預計2026年繼續增長約7%，但整體供應將逐漸趨於高原而非急劇下降。礦業集團資本支出謹慎，避免過去的過度擴張。競爭格局激烈，主要大型金礦集團透過價值增值併購、成本控制及高效運營爭取優勢，行業內低成本生產者更具競爭力。

集團盈利強勁，2025年收入預測增長80.5%，淨利率達26%。資產負債健全，債務權益比率約為1.5倍，現金流正向增長。雖然集團的整體收入主要受到金價波動及地緣政治不穩所影響，但收購及金價上漲預計可以成為推動2026年表現的催化劑。特別是集團近期收購Allied Gold金礦全部權益後，預計增加儲量5.8%及資源20.9%，產量則更明顯增長。另外，新礦如Akyem及Raygorodok陸續投產，預計2026年黃金產量增加20%–30%。隨著集團在新能源應用增加，結合其低成本優勢，將繼續提升市場份額。

市場報告預測集團盈利強勁增長，受金價上漲驅動。2025年淨利潤預計達1,492百萬美元，較2024年的481百萬美元增長約210%；2026年更升至3,362百萬美元，複合年增長率達97%至2027年。每股盈利從2024年的0.882美元升至2026年的1.26美元；EV/EBITDA估值從2024年的55.36倍降至2026年的12.42倍，顯示未來盈利改善。現金流方面，2025年自由現金流每股為0.321美元，2026年預計為負0.056美元，但2027年回升至1.91美元。此外，更有券商調整集團的2026年淨利潤預測上調65%至4.1億美元，EBITDA升59%至6.6億美元。

紫金黃金國際 (02259) 於去年10月2日至今年3月2日期間的資金流狀況 。（圖１）

市場預期紫金黃金國際2026年的全年收入為670.8億元人民幣，按年預期上升90.7%，而每股盈利為9.22元人民幣，相等於22.3倍的2026年預測市盈率，估值不算過高。市場上現時有7位分析師對紫金黃金國際進行調研覆蓋，所給予的目標價為176港元至297港元的範圍，至於目標價中位數為246港元，與現價只相差約5%。集團自去年10月2日至今年3月2日期間，股價錄得78.04%的升幅，該期間共錄得48.74億港元的資金流入，當中大戶佔其中的39.1億港元，而散戶則佔當中的9.63億港元。大戶對散戶資金流比率為4.1比1（見圖1），同期大戶投資者的持貨比率最高曾升上16.06%，而最低曾經跌至-4.92%，至於3月2日當日稍為回落至2.74%，反映出資金仍然對紫金黃金國際的整體前景看好。

紫金黃金國際自上市以來，股價由低位111港元持續上升，並在黃金價格升上5,598美元水平下，股價曾一度升上268港元。其後一度跌返194.5港元，但隨即由低位作出反彈，未有抵消前段升浪總升幅超過61.8%，因此未有破壞整個升浪。預期在黃金價格有望重返前段高位，相信有助推動紫金黃金國際的股價重返前段高位之外，更有望在金價進一步升破5,800美元水平下，帶動股價作出突破。投資者可以等股價回調至240港元水平後買入，上望超過268港元，只要股價未有失守20天線，可以繼續持有。

