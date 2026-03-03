伊朗局勢｜航企停部份中東地區訂艙　收附加費每個集裝箱1500美元

《彭博》報道，全球主要航運企業因應美以對伊朗進行軍事打擊，調整航行時刻表，部分航運公司暫停訂艙服務、跳過部分港口停靠，同時預警運輸延誤並實施附加費。



地中海航運公司周日（1日）宣布，即時暫停所有運往中東地區的全球貨運訂艙服務，直至另行通知。馬士則於周一（2日）宣布，即時暫停往返阿聯酋、阿曼、伊拉克、科威特、卡塔爾、巴林及沙地阿拉伯的冷藏貨運與危險品運輸，直至另行通知。同時立即暫停印度次大陸與多個海灣國家之間的所有新訂單。

圖為丹麥航運公司馬士基（Maersk）旗下貨櫃。（Reuters）

德國赫伯羅特表示，已與馬士基共同暫停霍爾木茲海峽航線，並將船隻改道避開紅海。公司聲明目前尚未指定替代卸貨港口，交貨時程可能延長。公司同時開徵每20呎貨櫃1,500美元「戰爭風險附加費」。

多間航運企業徵收戰爭附加費

達飛海運亦暫停接收前往伊拉克、巴林、科威特、也門、卡塔爾、阿曼、阿聯酋、沙地阿拉伯、約旦、埃及港口Ain Sokhna、吉布堤、蘇丹及厄立特里亞的危險貨物訂艙。該公司已於周日（1日）停止海灣地區冷藏貨物訂艙服務，並暫停經蘇伊士運河的航程，並開徵每20呎貨櫃2,000美元的「緊急衝突附加費」。

2022年3月4 日，法國聖納澤爾（Saint-Nazaire）附近，蒙圖瓦德布列塔尼（Montoir-de-Bretagne）的一個貨櫃上印有達飛海運集團公司（CMA- CGM）的標誌。（Reuters）

新加坡Ocean Network Express於周日即時暫停受理往返波斯灣貨物的新訂單，直至另行通知。目前在途或已規劃的貨物，正針對每趟航程密切評估。