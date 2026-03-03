伊朗局勢｜花旗︰若中東金融中心遭打擊　增港星安全樞紐吸引力

中東地區局勢持續升溫，花旗認為，對中國的主要經濟影響體現在油價層面，或使工業生產者出廠價格指數（PPI）按年轉正時間早於此前預期；若美元反彈，則有望使中國人民銀行在緩解人民幣升值壓力方面獲得暫時喘息空間。



花旗稱，若中東的金融中心遭遇打擊，避險需求有望提升香港和新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，中國資產很可能受惠。該行指出，若中東的金融中心遭遇任何升級的打擊，可能會改變全球資本配置格局，資金的避險流動有望提升香港和新加坡作為安全金融樞紐的吸引力，而中國資產很可能成為這一資本轉移的受益者。

美國總統特朗普在釜山APEC峰會期間會見中國國家主席習近平。（Reuters）

局勢或助中美就購美國能源達成協議

花旗稱，不斷演變的地緣政治局勢給美國總統特朗普的訪華帶來新的變量，不過當前環境反而有可能增強中美在擴大中國採購美國能源方面的共識。鑑於特朗普訪華安排在大約4周後，近期事態恐為籌備工作增添變數，對取得重大突破不宜期待過高。

油價方面，花旗將3個月內的布蘭特油價預期從每桶70美元上調至85美元，並指油價每上漲10%，將拉動中國PPI和居民消費價格指數（CPI）分別上升1.15和0.23個百分點，並推斷中國PPI按年轉正時點有望早於此前預估的6月，而CPI受影響程度有限。

料人行對人民幣升值過快持謹慎態度

與此同時，花旗認為，美元的潛在上漲，也會與人行上周將遠期售滙風險準備金率歸零舉措相呼應，為人行應對人民幣升值壓力提供短暫緩衝。適度的人民幣升值有助於外部再平衡，但不利於國內再平衡，因此人行對人民幣過快升值保持謹慎態度。