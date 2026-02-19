上環西城六十全幢4.3億易手　港資私募基金承接、料作學生宿舍

學生宿舍成市場追捧對象。上環西城六十全幢大廈獲私募基金以4.31億元購入，料將改作學生宿舍出租。



資料顯示，上環德輔道西60至64號的西城六十，以4.31億元成交。該物業地盤面積約3,844平方呎，共有22層，地庫、地下及1至2樓為商舖，3樓至17樓共有60間酒店客房，18樓至21樓為辦公室，總建築面積約57,356平方呎，成交呎價約7,514元。

上址原業主為陳姓老牌家族，早於1964年斥資45萬元購入物業地盤，其後於1977年重建成現址。

是次買家為SOUL THREE LIMITED，公司董事為廖卓明（OWEN）。據了解，該買家為港資私募基金Gate3 Capital。

據悉，Gate3 Capital過往也曾投資學生宿舍，如在去年8月以1.08億元購入油麻地新填地街98至104號的甘霖大廈全幢商住大廈，以總樓面面積約23,254平方呎計，呎價約4,644元，亦有意改裝作學生宿舍自行營運。