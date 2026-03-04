農業銀行(1288)專注於細分市場　市場關注集團數位化機遇｜彭偉新

農業銀行的主要業務集中於提供金融服務，特別是針對農村地區的金融需求，包括信貸、存款和各類金融產品。根據報告，其縣域金融業務在營收上已佔比近50%，顯示出其在地方經濟中強大的影響力。集團的亮點在於其穩健的資產質量及對實體經濟的強勁支持能力，特別是在農業及鄉村經濟中的市場份額持續增長。中短期內，農業銀行受惠於縣域經濟的穩定發展和金融政策的支持，長期則可透過數位化轉型和科技投資，提升經營效率，進一步鞏固市場地位。此外，隨著農村金融需求增加及資產質量改善，農業銀行的風險管理能力也顯示出優勢，為未來增長提供了穩固基礎。而集團主要集中在提供各類金融服務，包括信貸、存款、支付及其他金融產品，特別針對農村地區及小微企業需求，藉以提升農村經濟發展。該行擁有強大的客群基礎，並致力於數位化轉型和科技革新，以提高經營效率。此外，縣域金融業務的增長及固定資產質量的改善，進一步增強了其市場競爭力。



農業銀行所處的金融行業呈現出穩定的周期情況，尤其是在縣域經濟持續增長的背景下，該行的金融服務需求得以提升。競爭方面，雖然市場上行業內大型銀行之間的競爭日益激烈，但該行憑藉其在農村市場的強大基礎和數位化轉型的進展，依然具備優勢。此外，整體營運成本方面，於業務量的增長和效率的提升，農業銀行的營運成本相對可控，且有望進一步改善。這些因素都將支持該行在未來的增長和獲利能力上持續穩定。

市場預期農業銀行在2025年該行的預測淨利潤增長率為3.3%，達到2,715.59億元人民幣。至於2025年的資產質量穩定，不良貸款率預計降低至1.27%。但是，利差於2025年預測只有1.26%，較2024年有所下滑，可能影響未來盈利能力以及派息能力。不過，隨著縣域經濟的穩定增長，該行的貸款佔比不斷上升，至2025年上半年已達到40.4%。此增長顯示該行在地方經濟中的影響力及其敏捷的服務能力。同時，縣域業務的存貸利差、成本收入比和不良率均優於全行平均水平，顯示出該行在服務三農和小微企業方面的成功。而資產質量的穩定性更是重要的看好因素之一，集團的不良貸款率在多個季度中均有所改善，並且撥備覆蓋率高達295%，顯示出該行在風險管理方面的強大能力。這不僅反映了農業銀行在嚴格信貸標準下的信心，也在一定程度上為未來的經營穩定提供了保障。

另外，集團的手續費及佣金的增長潛力強勁，支持其綜合收入的重要來源。在不斷改善的市場環境下，預期非利息收入將持續增長，這有助於抵消利息收入的潛在下滑，從而增強整體利潤能力。再加上農業銀行的數位化轉型正迅速推進，提升了其服務效率及客戶體驗。在科技資金投入和數字產品的優化上持續加碼，數據顯示其自動化貸款的年增率高達43.4%，將有助科技創新及對未來業務增長有著正面影響。

農業銀行股價於去年10月由低位5.05港元持續攀升後，股價一度升上最高位見6.41港元後見頂回落，尤其是當時的9天RSI出現頂背馳，股價在持續回落後，形成下跌走勢，更在失守50天線後持續向下並跌至周一低位見5.13港元，差不多完全抵銷去年的10月升幅。不過，9天RSI已於周二重返30以上水平，結束了超賣走勢，由於近期市況波幅擴大，有助支持資金流向內銀股，令到農業銀行受惠，因此，相信股價會繼續作出反彈，並有望重返50天線以上水平。而市場上共有19位分析師對農業銀行有進行調研覆蓋，而給予的目標價中位數為6.40港元，以現價計算的潛在升幅達到27%。投資者可以在5.20港元水平買入，預期股價有機會作出較明顥的反彈，若果以整個回調幅度的61.8%作為反彈目標，股價有望升返今年1月反彈阻力5.80港元，只要股價未有失守5.00港元，暫時可以繼續持有而毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。