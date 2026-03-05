產能利用率高與設備國產化提升　中芯國際(0981)長期向上｜彭偉新

中芯國際 (0981) 是內地最大晶圓代工企業，具最完整12吋產能布局及本土最先進邏輯製程能力，集團可提供28納米及以下製程，並已推進至N+3（6納米級）工藝，而營運模式為收取晶圓代工服務費，收入主要來自晶圓出貨量、平均售價（ASP）及產能利用率。先進製程（7nm及以下）貢獻日益重要，成熟製程（28nm以上）仍為穩定現金流來源。集團的產品涵蓋智能手機、電腦與平板、消費電子、工業與汽車，以及電源管理、BCD、MCU、記憶體相關邏輯與高階顯示驅動等特色平台，同時成立先進封裝研究院，布局2.5D等技術以承接AI及HPC需求。受惠「國產設計＋國產製造」趨勢，集團已成為中國晶片本土化的核心代工平台。



中芯國際為中國唯一可大規模提供28納米及以下製程的本土代工廠，先進製程產能偏緊，8吋產能亦出現瓶頸，帶來提價能力。AI帶動先進邏輯與周邊晶片需求上升，並推動產品組合優化。設備國產化滲透率約15%，未來有望再提升10至15個百分點，有助降低長期供應風險及提升資本效率。集團2025年收入93.27億美元，按年增長16.2%，平均產能利用率93.5%。4Q25毛利率受折舊影響按季下跌，但仍達管理層的指引區間。市場預期2026年折舊預計按年升約30%，並或於2027年見頂，短期毛利率料維持於18%至低20%區間，低於2025年全年的20.98%。集團的產能利用率93.5%，高於部分海外同業約75%至80%的水平，反映其接單能力與本土需求支撐。而先進製程貢獻提升，令到EBITDA margin維持強勁。

集團為中國唯一可大規模提供28納米及以下製程的本土代工廠，先進製程產能偏緊，8吋產能亦出現瓶頸，帶來提價能力。AI帶動先進邏輯與周邊晶片需求上升，並推動產品組合優化，產品組合轉向BCD、MCU等差異化平台。設備國產化滲透率約15%，未來有望再提升10至15個百分點，有助降低長期供應風險及提升資本效率。市場預期中芯集團在2026年的全年收入會按年上升15.8%至110.6億美元，至於2027年更進一步按年上升19.0%至131.7億美元，至於每股預測盈利分別為0.13美元及0.17美元，以昨日收市價計算，2026年及2027年的預測市盈率分別會降至59.9倍及46.1倍。現時市場共有22位分析師對中芯國際有進行調研覆蓋，目標價中位數為75.8港元，較上個交易日仍然有19%的潛在升幅。

中芯國際股價於去年6月19日跌至38.65港元見底後，走勢逐步回升，而且在升破50天線阻力後，股價持續上升並於去年10月升抵93.50港元後見頂，而股價反覆回落，更於昨日跌至最低位見60.70港元，未有失守整個升浪總升幅的61.8%的回調目標59.50港元。雖然股價下跌期間，9天RSI亦跌穿30水平，不過，未有明顯轉弱，若果股價在短期內作出反彈，並帶動RSI重返30以上水平的話，股價有望作出較明顯的反彈，暫時會以50天線約71.80港元作為反彈目標，投資者可以在60港元水平買入，口只要股價未有失守57港元水平，則暫時未需要沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。