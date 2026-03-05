手握16噸黃金！　印度珠寶商料地緣政治推動未來數年金價續攀升

去年金價勁升75%，並且已企穩在每盎司5,000美元以上，不過印度珠寶商料金價仍具有上揚空間。《彭博》報道，一手打造全球最大家族珠寶商之一的印度大亨Joy Alukkas認為，受到地緣政治和經濟風險的影響，未來幾年金價將繼續走高。



美國對伊朗發動攻擊，隨後杜拜意外遭到無人機報復性攻擊，擊中了該市機場和地標級帆船酒店，只是其中之一。

2026年3月4日，圖為北約防空系統攔截飛往土耳其的伊朗導彈後，墜落該國南部哈塔伊省（Hatay）的導彈殘骸。（Reuters）

地緣政局助推金價上揚

這位Joyalukkas集團的老闆在杜拜接受訪問時表示，每當世界局勢緊張時，人們自然會湧向黃金尋求避險。在他訪問杜拜期間，正好發生襲擊事件。他說，未來兩到三年內，除非世界整體形勢，特別是美國經濟和更廣泛的地緣政治局勢出現真正的改善，否則金價不會出現實質性的回調。金價可能會有波動，但總體趨勢仍是向上。

這些評論凸顯全球一些最大的黃金囤積者如何看待近期的金價波動。金價一年內飆漲超過75%，突破每盎司5,000美元，並在今年1月創下紀錄高點。69歲的Alukkas表示，他在阿聯酋、印度、美國和其他地區的近200家門市擁有近16,000公斤的黃金庫存。

金價：圖為2025年1月10日，德國慕尼黑 Pro Aurum 黃金公司保險庫內堆放的金條。（Reuters）

Alukkas表示，金價上漲時，他的持倉價值也跟著上漲，當中部份持倉是經過數十年積累。這種長期持有歷史使他能夠抵禦10%到20%的波動。但另一方面，他也必須以今天的更高價格購入黃金。

這位身家達到58億美元的富豪表示﹕「營運資金增加了，每次補充庫存的成本也更高了」。