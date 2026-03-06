迷策略(2440)連接Web3與文化收藏的創新橋樑｜彭偉新

近日收藏品市場再掀熱潮，一張被譽為「收藏界聖杯」的寶可夢「比卡超插畫家」 （Pikachu Illustrator）PSA 10 評級藏卡，以1,649.2萬美元（約1.28億港元）天價成交，刷新拍賣史上最高成交價收藏卡紀錄，並超越此前全球獨一無二的「米高佐敦及高比拜仁雙人簽名Logoman運動卡」所創下的1,293萬美元紀錄。更值得留意的是，該張寶可夢卡牌於2022年的成交價僅為527.5萬美元，短短數年間升值至1,649.2萬美元，價格高出約2.1倍，升幅驚人。事件再次說明，藏卡不僅是童年回憶，更可以是極具投資價值的文化資產，而其價值核心，正是建基於品相與罕有性——PSA 10的完美評級，加上全球僅此一張的稀缺性，構成強大的價格支撐。



若將視角轉向另一張近年備受追捧的「梵高比卡超」（Pikachu with Grey Felt Hat）PSA 10卡牌，市場上約有4.7萬張獲得PSA 10評級，其總市值可達約9,400萬美元，換算每張平均價值約2,000美元。換言之，一張薄薄的卡牌，其單價已高於不少藍籌港股的每股價格，例如阿里巴巴（9988.HK）現價水平。這種對比雖然簡單，卻清晰反映出高端收藏卡在市場上的資產屬性與價值認受性。

從宏觀角度看，收藏卡市場正處於結構性增長階段。全球收藏卡市場於2024年估值約為138億美元，並預計到2033年有望達到287億美元，2025年至2033年間的年複合增長率達7.6%。若擴展至整體收藏品市場，其規模更預計於2031年達6,280億美元，反映文化資產已成為另類投資的重要板塊。當中，亞太地區為全球增長最快區域，年複合增長率約6.4%；而中國內地市場更預計實現每年約35%的高速增長，顯示華人市場對收藏投資的接受度與參與度正迅速提升。年輕一代投資者對文化、情懷與IP價值的認同，亦成為推動市場擴張的重要力量。

不過，直接投資高端藏卡的門檻並不低。首先是真偽與來源認證問題，其次是高價值卡牌對保存環境要求嚴格，需要恆溫恆濕及高規格保安設施；再者，二級市場分散，流通渠道不一，對機構投資者而言難以大規模部署。這些因素都令實物收藏投資存在一定難度與成本。透過區塊鏈技術，把實體資產轉化為可分拆、可交易的數字通證，不但提升透明度，也可降低參與門檻與交易摩擦，讓投資者在毋須親自持有實物的情況下，參與相關資產的升值潛力。

正是在這一趨勢下，香港上市公司MemeStrategy迷策略（2440.HK）近期推出全球首隻寶可夢藏卡代幣化基金，標誌著文化收藏與機構級金融正式接軌。基金透過持牌另類資產數字投資平台EVIDENT Group進行代幣化與發行，為專業投資者提供一個合規、透明且具機構級標準的參與渠道。

在架構上，所有實體卡牌均由集團旗下Grade10專業保管庫負責託管，提供真偽鑑定、保險保障及博物館級恆溫儲存環境；同時由國際審計機構定期進行儲備證明審計，確保資產對應與透明度。透過代幣化設計，基金單位可在合規平台上進行二級市場交易，提升流動性，解決傳統收藏投資「買得到、賣不易」的痛點。

至於EVIDENT平台本身，為獲香港證監會（SFC）發牌的全方位私募資產數位市場平台，專門連接財富管理公司與其客戶，提供由頂尖資產管理機構推出的另類投資產品。其「直接數位通證化」模式涵蓋平台建設、通證發行、資產託管與分銷等完整流程，讓私人財富投資者在安全且受規管的框架下，參與私募及另類資產市場。透過區塊鏈技術，平台可提升行政效率與交易透明度，並為原本流動性較低的資產創造更具彈性的退出機制。

總括而言，從一張創紀錄的寶可夢藏卡，到代幣化基金的誕生，反映文化資產正逐步走向機構化與金融化。迷策略（2440.HK）憑藉其Web3背景、區塊鏈技術應用及合規平台合作優勢，嘗試在文化與資本之間搭建橋樑。隨著全球收藏卡市場持續擴張，加上內地及亞太區需求迅速增長，若相關資產類別能在合規框架下持續提升透明度與流動性，文化金融或將成為未來另類投資領域中值得關注的一個新方向。

