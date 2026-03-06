兩會｜發改委稱今年增長目標具堅實基礎　有信心可實現

內地今年將經濟增長目標定在「4.5%至5%」。國家發改委主任鄭柵潔表示，今年提出區間經濟增速目標，是國務院經過綜合研判、系統分析、科學論證，穩慎提出，實現這個目標有堅實的基礎；中國有底氣、有信心來應對各方面的風險和市場波動，實現既定目標和預期目標。



鄭柵潔在十四屆全國人大四次會議經濟主題記者會上稱，要實現預期目標需要加力提升宏觀經濟調控效能，既重力度也重協調，打好政策組合拳。如果順利的話，今年經濟總量的增量預計可以超過6萬億元(人民幣‧下同)，相當於一個發達經濟體全年經濟總量，亦為穩就業、惠民生、防風險提供有力支撐。

他說，去年中國經濟總量已超過140萬億元，創新成果和重大突破全球觸目，反映發展動能更足；制度優勢充分發揮，堅定靈活有效應對來自各個方面風險和挑戰，這些超大規模和體量、創新的活力和突破，體制機制等優勢，令中國有底氣、有信心應對各方面風險和市場波動，實現既定目標和預期目標。但亦要清醒地看到，經濟社會發展過程中，亦存在很多困難和問題，今年是「十五五」開局，開局事關全局，要實現預期目標，重點由4方面加力。

鄭柵潔又強調，要加力建設強大國內市場，安排更多政策和資金更好釋放消費潛力，同時要進一步增加政府投資規模，激發民間投資活力。

人工智能(AI)方面，鄭柵潔提到，將深化「人工智能+」行動，「十五五」末AI相關產業規模將增長到10萬億元以上。