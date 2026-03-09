三度深化合作　濱海投資(2886)邁向綜合能源平台結構升級｜彭偉新

2026年3月4日，泰達控股與中石化天然氣再度就濱海投資（2886.HK）簽署《關於進一步深化戰略合作支持本公司發展的框架協議》。回顧2022年、2023年及2026年三次協議內容，合作脈絡層層遞進，由最初的「支持發展」，到「完善產業鏈」，再提升至「深化戰略協同與資源傾斜」，邏輯清晰、方向一致。因此，今次框架協議的意義，已不止於形式上的延續，而是標誌著大股東對濱海投資發展定位的再確認與再加碼，是一份循序推進、逐層落實的發展藍圖。



市場上有觀點將濱海投資類比為「下一隻昆侖能源」。與其單純從估值角度推演，不如從股東結構與資源賦能模式理解其潛在變化。當中石化體系持續加大支持力度，在氣源、接收站、儲運、終端市場以及資本層面形成更緊密的系統性協同，濱海投資的戰略角色正在發生質變。與其說是規模擴張，不如說是一場「全方位維度升級」。



第一重維度升級：氣源保障由支持走向體系內協同

2022年協議提出為濱海投資提供具市場競爭力的氣源，並已順利達標；2023年進一步明確在可行情況下提供具競爭力的氣量、氣價及指標串換支持，相關安排亦已落實。到了2026年，新協議明確提出「提供充足的氣源氣量保障及具有競爭力的氣價支持」，並共同拓展終端市場規模，措辭上由「努力提供」提升至「充足保障」，反映支持層級的實質提升。

更值得留意的是，今次協議明確濱海投資在接收站加工費、LNG倉儲服務及保稅轉運方面，可享有與中石化天然氣同等優惠條件。此舉意味著，濱海投資在進口氣接卸、儲運及貿易環節上，實際已獲體系內成員的待遇。對城市燃氣企業而言，氣源成本直接影響毛差空間。當採購端成本結構優化，終端議價能力及市場拓展空間自然同步提升。在天然氣供需格局重塑、長協氣量逐步釋放的大背景下，供應確定性與成本優勢，將成為濱海投資未來業務擴張的重要基礎。

第二重維度升級：由區域參與者邁向整合主導者

2023年協議已提出支持濱海投資整合天津濱海新區及周邊市場；2026年版本則進一步具體化整合路徑，透過股權投資、資產重組及運營協作等方式，推動燃氣基礎設施互聯互通，形成「一張網」營運格局。城市燃氣行業的核心競爭力之一，在於管網覆蓋密度及區域規模效應。「一張網」的營運模式，有助提升調度效率、減少重複建設、優化資源配置及增強議價能力。天津作為北方重要能源樞紐，一旦濱海投資在核心區域完成規模化整合，其資產體量、成本結構及盈利模式均有望出現結構性變化，從而開啟第二輪成長曲線。

同時，中石化在上游資源、政府協調及項目推進方面具備顯著優勢；泰達控股則深耕地方資源。當雙方形成協同合力，濱海投資的角色將不再局限於區域運營商，而是承載雙方戰略意圖的整合平台。

第三重維度升級：由單一燃氣商走向綜合能源平台

2026年協議首次新增「清潔能源綜合利用項目合作」，涵蓋新能源、地熱、分佈式儲能及生物質等範疇，並支持公司建立碳資產管理體系。這標誌著濱海投資的業務邊界，由傳統燃氣分銷正式延伸至綜合能源服務。

在「雙碳」目標背景下，能源企業的價值評估框架，正由單一銷氣規模，轉向多能互補能力及碳管理實力。中石化在新能源產業鏈布局、技術研發及資本運作方面具備深厚基礎，若相關項目逐步落地，濱海投資將具備跨能源品類整合能力。這種由「氣源保障」延伸至「能源解決方案」的轉型，本質上是戰略定位的抬升。

兩大股東協同下的制度性紅利

今次協議亦明確指出，在符合國有資產管理及證券監管規則前提下，中石化天然氣將進一步加大對本集團的投資力度與戰略資源傾斜，並獲泰達控股支持。這一表述釋放出清晰信號：濱海投資將繼續作為雙方在資本市場的重要承載平台。從氣源保障、接收站優惠，到區域整合、綜合能源拓展，再到資本層面的資源傾斜，三次協議構成一條清晰的升級軌跡。濱海投資正由區域燃氣企業，逐步轉型為具備上游協同能力、區域整合優勢及新能源延伸空間的綜合能源平台。

值得關注的是，現時中石化天然氣於濱海投資的持股比例已貼近30%全面要約門檻，而戰略合作協議亦表明中石化將加大支持力度及資源傾斜。在此背景下，市場對未來資本動向自然有所憧憬。若後續出現進一步股權動作，將為公司估值提供額外想像空間。綜合而言，與其單看短期股價波動，不如從產業定位與制度紅利角度審視濱海投資的轉型進程。對具長線視野的投資者而言，現階段或更具策略部署價值。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

