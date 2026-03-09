伊朗局勢｜爆炸聲在耳邊　彭博︰亞洲富豪擬將資金從杜拜調至港星

美國及以色列聯手攻擊伊朗後，伊朗作出反擊，對美國設於中東地區友好國家的設施進行襲擊，其中作為區內金融中心的杜拜亦受到波及。《彭博》報道，伊朗戰爭的影響波及杜拜，讓不少亞洲富豪家族重新考慮當地的投資。



《彭博》引述多位諮詢顧問，有關顧問指出近期接到客戶來電，要求推遲原本的搬遷計劃，另一些客戶則在研究如何削減在這一曾被視為安全穩定地區的投資。已經身處杜拜的客戶也開始制定應急預案，以防局勢進一步升級。

2026年3月7日，在美以與伊朗的衝突期間，一架阿聯酋航空（Emirates）的飛機停在阿聯酋杜拜國際機場。（Reuters）

部份投資者或考慮將資金調回香港及新加坡

香港的多家族辦公室Annum Capital行政總裁Nick Xiao表示，有些亞洲投資者曾前往中東尋求投資機會和稅收優勢，如今「在重新思考自己的決定，可能會把資金轉回香港或新加坡」。

美國和以色列對伊朗的戰爭波及近鄰，崛起為新興金融和財富中心的杜拜正面臨考驗。伊朗衝突已進入第二周，戰事持續升級，從沙特阿拉伯到巴林等國再次遭到襲擊。上周，無人機襲擊導致美國駐杜拜領事館附近發生「範圍有限的」火情，數千架飛往該地區的航班被取消，航空公司在努力恢復航班運行。

杜拜的驚人成長吸引了全球富豪以及眾多銀行和華爾街基金經理。波士頓諮詢的數據顯示，2024年阿聯酋躋身全球金融資產登記成長最快的中心之一。據該公司估算，約有7,000億美元的海外投資者資金在阿聯酋登記。僅杜拜一地，就聚集了掌控著逾1.2萬億美元資產的家族辦公室。

其中，亞洲財富成為推動成長的主要力量。杜拜財富顧問公司M/HQ管理合夥人Yann Mrazek表示，在阿聯酋設立的2,270多個基金會中，約四分之一具有亞洲背景。據杜拜國際商會發布，2025年被該機構吸引落戶的所有跨國公司中，來自亞洲的佔比達到47%。

阿聯酋航空EK380今早（4日，當地時間）在杜拜成功起飛，香港時間今晚9時50分着陸。(梁鵬威攝)

日本及星洲金融機構於杜拜擴展業務

不管是日本的野村控股，還是星展集團和華僑銀行這兩家新加坡大行，也在杜拜擴展業務，以滿足富裕人群日益成長的需求。

如今，這場戰爭讓許多亞洲家族不得不重新審視。

香港的家族辦公室JMS Group的負責人Felix Lai表示﹕「這無疑是一記警鐘」，又指出﹕「人們可能需要重新考慮是否要帶著家人和資金遷往中東，儘管現在下結論仍為時尚早。」

Felix Lai益幾天內為15名客戶安排了一架從阿曼飛往香港的私人飛機，費用約30萬美元。「他們甚至不在乎價格，只想盡快離開。」

雖然《彭博》採訪的許多受訪者表示，在遷往中東之前，他們雖然為偶發性擾動做好了心理準備，但當親耳聽到爆炸聲、親眼看到無人機和導彈在空中被攔截時，不得不重新評估局勢。