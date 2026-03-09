伊朗局勢｜局勢升溫帶動油價破百美元　瑞士百達料中長期難處高位

國際油價急漲，布蘭特期油曾迫近120美元。瑞士百達資產管理新興市場企業債聯席主管兼大中華區固定收益主管楊孝強認為，油價抽升對經濟的影響如何，要視乎中東衝突維持多長時間。鑑於全球石油本身供應偏多，倘若衝突結束，國際油價可能會很快回落。



瑞士百達資產管理中國股票高級投資經理潘健輝指，能源價格上升會促使投資者去風險，繼而不利股市。惟他認同，國際油價近日只是短期超調（overshoot），估計中長期難以維持在高位，中國股市後市主要仍是由其基本面決定。

料A股表現將優於港股

近期北水頻頻走資，上周更錄得有紀錄以來單日最大淨流出，潘健輝認為內地投資者沽出港股，是由於中東局勢觸發去風險所致。雖然他長期看好港股，但展望後市料A股表現優於港股，因A股具有清晰的上升動力，如流動性改善、每股盈利預測上調等。

港股方面則存在非常多不確定性，潘健輝舉例指中資互聯網平台受競爭過度與反壟斷政策不確定性所影響，又坦言內地的AI大模型涉及很多資本投資，難以預期大模型短期內可成功商業化。

年內內地推大規模刺激經濟措施機會不大

另外，楊孝強提到，兩會的刺激經濟增量措施不多，因為中國每年經濟增長只需達到4.2%，已可達到之前定下的2035年較2020年GDP翻一翻之目標。除非未來有無法預測的負面因素出現，否則他認為今年餘下時間，中國再加推大規模刺激的可能性不大。