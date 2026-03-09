上海商業銀行據報提名張耀堂任行政總裁　曾掌舵八達通近十年

上海商業銀行（上商）2月初突然公布執掌僅一年的舵手林永德請辭，消息震動市場，該行當時表示，董事會已物色行政總裁的繼任人選並會適時公布。據本地媒體引述消息稱，上商董事會已向金融管理局提交候任行政總裁人選，該人選是八達通前行政總裁、資深銀行家兼上商現任獨立非執行董事張耀堂（Sunny Cheung），惟最終結果須待監管當局批核為準。



「紅褲仔」出身在銀行界有逾45年經驗

這次是上商近年第二度邀請年屆「七旬」的退休銀行家兼獨董重出江湖，接掌行政總裁一職，若張燿堂的任命獲批，他也是該行過去兩年來第三位履新的行政總裁。據上商2024年年報顯示，張耀堂當時70歲，他曾於2014年7月至2015年底擔任該行獨董，於2021年3月起再獲委任為獨董，至今逾5年。

張耀堂在銀行界有超過45年經驗，屬「紅褲仔」出身，由基層做起，晉升至行政總裁，職場生涯遇過不少難關，包括2004年擔任星展香港零售銀行業務總監時，發生分行砸爛客戶保險箱的「世紀大烏龍」事件，不過因危機處理得宜，成為日後獲八達通羅致原因之一。

2010年八達通因發生轉售客戶資料風波而要易帥，張耀堂於2011年1月獲聘為八達通行政總裁，他於2014年「登六」退休，惟短暫退休9個月後，在2015年獲邀重掌八達通，至2020年8月卸任並二度退休，前後掌舵八達通近10年。

張耀堂曾在多間外資行工作，1973年加入花旗並任職長達26年，離任前為該行信用卡業務及銷售主管，離職後他仍是「花旗舊生會」堅實出席者，2019年在花旗「舊生及銀禧職員會晚宴」中獲頒「卓越舊生獎」。