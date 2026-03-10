供應鏈管理和輕資產模式　助鳴鳴很忙(1768)引發增長潛力｜彭偉新

鳴鳴很忙是中國領先的休閒食品飲料零售商。主要品牌為「零食很忙」及「趙一鳴零食」，主要採取以加盟為主的輕資產營運模式，且自營店數量極少，主要收入來自向加盟商銷售商品，加上加盟費、系統服務費及少量自營/線上銷售，集團主要是覆蓋下沉市場，在縣城及鄉鎮的店舖更佔整體店舖的59%。由於集團透過加盟的方法進行擴張，集團的增長動力強勁，門店數目快速擴張，預計將由2022年底的2,433家大幅增加至2025年底的超過22,000家。按集團2024年的全年GMV計算，已成為了內地最大的休閒食品飲料連鎖零售商，市佔率更已達到全國約1.5%，更成為食品飲料第4大的連鎖店。



鳴鳴很忙的亮點在於其強大的供應鏈優勢及高效的標準化管理，使其在香港和中國大陸的快速擴展中具備競爭邊際。中期來看，鳴鳴很忙將受益於零售行業整體向價值零售轉型及消費者對實惠商品需求的增加；短期內，加盟店及店鋪數量的穩定增長可促進銷售；長期則可透過持續的品類擴展和市場滲透提高品牌知名度，進一步增強市佔率。這些因素綜合促使鳴鳴很忙在未來持續增長，並保持市場領導地位。

集團的2024年度收入達393.4億元人民幣，按年大幅增長282%，毛利率維持7.6%，淨利率約2.1%；而按過去12個月計算的收入進一步升至592.5億元人民幣，淨利潤19億元，淨利率提升至3.2%，反映集團透過門店快速擴張及規模效應，成功將收入增長轉化為盈利改善。至於在營運效率方面，集團採用加盟為主的輕資產模式，配合數字化供應鏈及高頻補貨機制。，實現極高存貨周轉率及低營運費用比率。雖然毛利率因高性價比策略而處於行業較低水平，但高周轉率有效抵銷成本壓力，營運槓桿得以充分發揮，支持長期競爭優勢。流動性指標表現出色，最新流動比率達1.92，現金及現金等價物約23.3億元人民幣，遠高於短期負債，顯示集團具備充裕的短期償債能力，並有效地應對業務擴張及季節性波動。

集團所屬行業正經歷結構性增長，尤其是零食和飲料的價值零售市場正在快速擴張，由傳統超市轉向更具性價比的零食量販店。行業周期所帶來的消費下降趨勢促使消費者更傾向於選擇價格合理的產品，這使得市場變化有利於如鳴鳴很忙這類的價值零售商。而集團擁有一個高效、整合的供應鏈體系，這使其能夠在成本控制和產品提供上保持競爭優勢。通過標準化的管理流程及先進的物流系統，集團能夠快速響應市場需求，及時更新產品，從而提升整體運營效率。這種信心來自於多年的經驗以及穩定的供應商合作關係，進一步鞏固了其在市場上的領先地位。另外，隨著零食和飲料市場的持續發展，行業內的整合機會逐漸增多，鳴鳴很忙在此背景下有機會成為主要受益者。通過收購或合作，集團將能夠增加自身的市場份額，並利用其他公司的資源和品牌效應來提升業務表現，這對於加速其業務擴展、強化市場競爭力是另一個強勁的助力。

鳴鳴很忙的股價於1月28日上市便由高位445港元持續回調，曾一度於1月29日跌至低位見370.4港元後開始轉為反覆，雖然曾在2月10日再度跌返372港元，不過，未有失守前底外，更開始由低位反彈及持續回升上最高位見461.2港元，雖然其後股價由高位回調，並曾差不多完全抵銷所有的升幅，但在股價返回377港元後，9天的RSI未有失守30水平，便已先行反彈，反映出整體回調壓力並不明顯，反而在股價連續反彈後，已成功企穩在20天線之上，而隨著股價由上市日收市價400港元計算，至昨日收市價430港元計算，股價累計上升了7.5%，不過，同期的大戶資金流入達到3.33億港元，至於散戶反而錄得2.21億港元的資金流出，令到期間的總資金流仍然達到1.12億港元的淨流入，反映市場投資者仍然看好股價後市走勢。由於市場對集團的整體前景非常看好，預期股價可以繼續反彈，並按現時市場上所給予的目標價495港元作為上升目標，投資者可以在股價返回420港元水平買入鳴鳴很忙，只要股價未有向下跌穿400港元的心理支持，可以上望490港元作為今次個升浪的目標水平，相等於約16%的潛在上升空間。

