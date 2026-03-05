伊朗局勢｜平保助首批企業客戶撤離中東危險區　正經第三國返中國

中國平安保險（2318）表示，因應近期中東局勢升級，統籌旗下產險、壽險、健康險及銀行等機構，第一時間向滯留中東的客戶發布預警信息及撤離建議，同步收集高危地區人員狀況與客戶需求。平安全球急難救援服務中心連日來向客戶發布潛在風險預警59條、發布風險分析報告23份，回應客戶諮詢52次，並成功於24小時內協助2位企業客戶從中東危險區安全撤離。



平安全球急難救援服務中心連日回應客戶諮詢

本周二某中國內地大型集團致電平安全球急難救援熱線求助。該公司兩名員工本計劃從阿聯酋乘機返回內地，惟因戰事導致商業航班中斷，需經陸路撤離至阿曼轉機。由阿聯酋杜拜至阿曼馬斯喀特國際機場車程約400公里，戰亂期間行程需時長達8至11小時。平安接獲客戶撤離需求後，即時啟動全球急難救援機制。

而這包括6小時內完成救援部署，協調當地保安力量、跨境運輸資源及邊境聯絡人員，制訂安全撤離路線。同時，避開軍事設施、示威區域及炮火波及範圍，選用次級公路及隱蔽通道，並依託供應商與阿曼邊境事務部門的長期合作基礎，提前申報人員資料，確保快速過關。而為保障客戶人身安全，救援安全顧問專門安排配備武裝護衛的保安車隊，全程護送。

另有三家中國企業向平安提出轉移需求

目前，該公司兩名員工已從中東危險區域安全轉移，正於平安協助下經第三國轉機返回中國內地。

該次救援為中國內地唯一一間金融保險機構協助企業員工從中東危險區安全撤離的個案。現時另有三家中國企業向平安提出轉移需求，相關撤離方案正制訂中。平安將持續關注高危地區客戶狀況，隨時調動全球救援資源，確保第一時間回應客戶救援需求，為身處戰區的中國公民提供支援。

是次軍事突發事件發生前，平安最早於2026年1月12日已就中東緊張局勢發布高危提示，主動向當地客戶推送預警信息、開展風險檢視、協調撤離資源，以便及時提供救援服務。中國平安表示，集團將持續關注高危地區客戶狀況，確保第一時間回應救援需求。