中國交通運輸部約談馬士基及MSC　惟没公布進一步内容

內地交通運輸部於周二（10日）公布，日前就國際航運經營行為約談兩大航運公司﹕馬士基及地中海航運（MSC），惟公告內並無透露進一步內容。



據英媒報道，內地約談馬士基及MSC的高管，為了就伊朗戰爭期間運費上漲及中東航線服務暫停表示不滿。報道引述兩名知情人士指出，交通運輸部官員對供應鏈擾動及貿易流動穩定性表示關切。有關擔憂源於航運公司增加收費﹑提高運費及暫停部份往返中東路線。

報道指出交通運輸部﹑馬士基及MSC均未有回應置評請求。

資料照片：2025年7月27日，貨櫃船MSC Ronit R號從法國勒阿弗爾港出發八天后抵達美國新澤西州紐瓦克港貨櫃碼頭。（Reuters）

長和旗下PPC碼頭遭巴拿馬政府接管

不過，另也有本地傳媒報道指出，交通運輸部今次約談馬士基及MSC，料涉及長和（0001）位於巴拿馬碼頭。有此猜測，或許事緣長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）位於巴拿馬運河兩端的港口經營權，早前被巴拿馬最高法院宣布違憲兼取消，兩個港口亦已遭到巴拿馬政府接管，並且正正安排馬士基及MSC臨時經營。其後PPC向巴拿馬政府尋求至少20億美元賠償。

此外，中國外交部部長王毅近日於記者會上，表示對維護海外中國企業的正當合法權益的關注。他没舉例子，但稱：「我們堅決維護海外中國企業的正當合法權益，推動東道國政府保護中方的人員和項目安全，同時也堅決反制針對中國企業的無理打壓，幫助企業提升防範風險和法律維權能力。」