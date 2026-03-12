美股｜道指低收739點　三大指數同挫逾1.5%　油價飆9%　布油破百

伊朗新任最高領袖發表聲明後，矢言不會放棄復仇，霍爾木茲海峽將繼續關閉。美股周四（3月11日）下跌， 至尾段跌勢進一步擴大，道指至收市挫739點，三大指數同跌逾1.5%。另外，國際油價收報漲逾9%，布油突破每桶100美元。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月13日

【04:17】Tesla跌逾3% 石油股造好 銀行股下跌

道指收市報46,677.85點，跌739.42點或1.56%；納指收報22,311.98點，跌404.16點或1.78%；標普500指數收報6,672.62點，跌103.18點或1.52%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.14%、Nvidia挫1.54%、蘋果公司（Apple）跌1.94%、Amazon跌1.47%。另外，Intel跌5.69%。

石油股繼續造好，和雪佛龍（Chevron）升2.71%，為升幅最大道指成份股；西方石油（Occidental Petroleum）漲5.09%，康菲石油（ConocoPhillips）漲2.79%。

此外，銀行股下跌，高盛（Goldman Sachs）挫4.46%，為跌幅最大道指成份股；大摩（Morgan Stanley）跌4.05%。

【04:05】中概股指數收跌1.02%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.02%。其中，阿里巴巴ADR跌1.52%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

【03:41】美元指數重上揚 現貨金價跌逾1.6%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.74，升0.52%。其中，美元兌日圓最新報 159.32，升0.23%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報5,093.40美元，跌82.80美元或1.60%；日內低見5079.92美元，跌幅1.86%。

【03:39】紐約期油日內曾漲逾11%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報95.73美元，升8.48美元或9.71%；日內高見每桶97.16美元，升幅11.35%。

倫敦布蘭特期油收報100.46美元，漲8.48美元或9.22%；日內高見每桶101.78美元，升幅10.65%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,313.58美元、24小時內約跌0.4%。

【03:33】恒指夜期收報25,467點 低水250點

恒指夜市期指收報25,467點，跌233點，較恒指收市25,716點，低水250點，成交23,996張。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

本港時間3月12日

【22:51】Tesla跌3% Nvidia及蘋果跌逾2%

道指最新報46,83點，跌584點或1.23%；納指最新報22,344點，跌372點或1.64%；標普500指數現報6,695點，跌80點或1.19%。

重磅科技股方面，Tesla挫3.09%、Nvidia跌2.19%、蘋果公司（Apple）跌2.20%、Amazon跌1.20%。

【23:48】油價升逾8% Bitcoin現報6.9萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶95.26美元，升8.01美元或9.18%。倫敦布蘭特期油每桶報 100.05美元，漲8.07美元或8.77%。