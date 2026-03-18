美媒︰去年12月被Meta收購　AI企業Manus高層或被內地限制出境

Meta以20億美元收購人工智能（AI）初創公司Manus的交易被中國當局審查。據《紐約時報》引述消息指， 中國政府正在採取行動，對Meta收購Manus的交易關聯人員進行處罰，為了阻止中國AI高管將業務遷至海外。



消息稱，上周較後時間發改委官員召集Meta和Manus的高管開會，對這項於去年12月宣布的交易表達了關切。據報道目前中國政府採取措施的具體範圍尚不清楚，但似乎包括限制Manus高管離開中國前往新加坡。

中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

據報道，過去中國當局方面曾對接受審查的企業高管實施出境限制。

報道引述Meta發言人指，交易完全符合適用法律。Manus這支優秀的團隊現已經深度整合進Meta。又預計調查將得到妥善解決。至於Manus以及白宮方面均未有回應。

Meta於2025年12月29日宣布將收購Manus，以加快在其平台上整合先進AI。但於今年初便傳出中國對交易進行審查，以評估是否違反技術出口管制規定。

2025年2月16日拍攝的這張插圖展示了Meta的標誌。（Reuters）

中國商務部其後於例行新聞發布會中指，商務部將會同相關部門對此項收購與出口管制、技術進出口、對外投資等相關法律法規的一致性開展評估調查。

報道指，由於收購已經完成，目前尚不清楚中國政府將採取何種行動。專家表示，除了出境禁令，中國當局可能試圖收回已出口的數據，或宣布Manus遷往新加坡的行為不合法。

Manus公司2022年成立於中國，母公司是總部設在新加坡的Butterfly Effect。去年，這家初創公司憑藉一款無需人工干預即可執行複雜任務的AI應用，在矽谷引起了廣泛關注。