美股｜道指低市瀉768點創今年新低　三大指數同挫逾1%

美國聯儲局周三（3月18日）一如預期維持利率不變，及維持今年只減息一次預測。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後會見記者時稱，通脹仍高於目標水平，今次會議曾提及將來加息的可能性。在鮑威爾發言後，美股周三（3月18日）跌勢進一步擴大，道指至尾段最多曾跌800點，至收市跌768點，創今年以來新低；三大指數同挫逾1%。同日美元指數重上100水平，倫敦布蘭特期油收漲3.82%。



圖為2026年3月9日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月19日

【04:10】Amazon跌2.4% Tesla及蘋果挫逾1.6%

道指收市報46,225.15點，跌768.11點或1.63%；納指收報22,152.42點，跌327.11點或1.46%；標普500指數收報6,624.70點，挫91.39點或1.36%。

重磅科技股方面，Amazon跌2.48%、微軟挫1.91%、Tesla跌1.63%、蘋果公司（Apple）跌1.69%，Nvidia亦挫0.84%。

【04:05】中概股指數收跌2.06%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.06%。其中，阿里巴巴ADR跌1.46%。

圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

【03:58】美元指數升上100 現貨金價跌穿4900美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於100.09，漲0.52%。其中，美元兌日圓最新報159.83，升0.50%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,840.92美元，跌164.83美元或3.29%；日內低見4,835.80美元。

【03:58】布油升3.82% Bitcoin現報7.1萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.32美元，升0.11美元或0.11%。倫敦布蘭特期油收報107.38美元，漲3.96美元或3.82%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,122.16美元、24小時內跌逾4%。

【03:23】恒指夜期收報25,479點 低水546點

恒指夜市期指收報25,479點，跌496點，較恒指收市26,025點，低水546點，成交25,162張。

【02:51】議息結果公布後 道指挫近500點

道指最新報46,513點，跌479點或1.02%；納指最新報22,315點，跌164點或0.73%；標普500指數現報6,666點，挫49點或0.74%。

重磅科技股方面，Amazon挫2.02%、蘋果公司（Apple）跌1.36%，微軟跌1.58%；Nvidia則升0.30%。

2026年3月15日，日本東京，中東局勢持續惡化之際，日本汽油價格受影響飛漲，圖為一處加油站內展示的每升汽油價格。（Reuters）

本港時間3月18日

【22:51】道指早段跌逾400點 Amazon及微軟跌逾1%

道指最新報46,564點，跌428點或0.91%；納指最新報22,329點，跌150點或0.67%；標普500指數現報6,671點，挫44點或0.66%。

重磅科技股方面，Amazon挫1.53%、蘋果公司（Apple）跌0.73%，微軟跌1.14%；Nvidia則微升0.10%。

【22:49】油價升逾3% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶98.52美元，升2.99美元或3.13%。倫敦布蘭特期油每桶報 109.90美元，漲6.48美元或6.27%。