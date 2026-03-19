美股｜道指收市跌203點　阿里巴巴ADR挫7%

油價飆升加劇市場對通脹的擔憂，並對減息前景持悲觀態度，美股周四（3月19日）下跌，道指最多曾跌491點或1.06%，納指曾挫301點或1.36%，標指最多挫66點或1%。不過，油價同日大幅回落，三大指數至收市均跌幅收窄。



圖為2026年2月27日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月20日

【04:25】Tesla及美光科技跌逾3%

道指收市報46,021.43點，跌203.72點或0.44%；納指收報22,090.69點，跌61.73點或0.28%；標普500指數收報6,606.49點，挫18.21點或0.27%。

重磅科技股方面，Tesla跌3.19%、Nvidia挫1.02%、蘋果公司（Apple）跌0.39%。另外， 美光科技（Micron Technology）的季度業績預測未能打動投資者，股價下跌3.78%。

【04:05】中概股指數收跌1.00%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.00%。其中，阿里巴巴ADR跌7.09%。

圖為阿里巴巴標誌。（Reuters）

【03:47】美元指數失守100 現貨金價曾跌穿4600美元

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.22，跌0.87%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,637.66美元，跌181.22美元或3.76%；日內低見4,503.47美元。

【03:46】紐約期油微跌 Bitcoin現報7.0萬美元

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報96.14美元，跌0.18美元或0.18%；日內高見101美元，升幅逾5%。倫敦布蘭特期油收報108.65美元，漲1.27美元或1.18%；日內曾高見119美元，升幅約10%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,394.90美元、24小時內約跌1%。

【03:45】恒指夜期收報25,312點 低水189點

恒指夜市期指收報25,312點，跌151點，較恒指收市25,500點，低水189點，成交32,821張。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月19日

【22:50】Tesla跌近3%

道指最新報45,889點，跌335點或0.73%；納指最新報21,997點，跌155點或0.70%；標普500指數現報6,587點，挫37點或0.57%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.96%、Nvidia挫1.34%、Amazon挫1.26%。

數據方面，美國新領失業救濟人數按周減少8,000， 跌至20.5萬人，少過市場預期；續領人數按周增加10,000人，升至185.7萬人，則略多於市場預期。

【22:48】布油升穿110美元 Bitcoin跌穿7萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶96.37美元，升0.91美元或0.95%。倫敦布蘭特期油每桶報 111.22美元，漲3.84美元或3.58%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報69,209.69美元、24小時內跌逾2%。