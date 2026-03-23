美股｜道指早段曾飆千點　三大指數同升逾2%　其後升幅收窄

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在與伊朗進行「富有成效的對話」後，已下令軍方推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的攻擊。受此消息提振，美股周一（3月23日）早段大幅上揚，道指曾漲1,000點，三大指數同升逾2%，目前升幅收窄。另外，國際油價最新跌逾7%。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月24日

【00:01】三大指數升幅收窄至逾1% 道指漲逾700點

道指最新報46,284點，升706點或1.55%；納指最新報21,938點，漲290點或1.34%；標普500指數現報6,587點，升81點或1.25%。

重磅科技股方面，Tesla升2.85%、Amazon升2.79%、Nvidia升1.56%、Apple漲1.70%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月23日

【22:48】道指飆千點 三大指數同升逾2%

道指最新報46,582點，升1,005點或2.21%；納指最新報22,134點，漲487點或2.25%；標普500指數現報6,640點，升133點或2.05%。

重磅科技股方面，Tesla飆4.16%、Amazon升3.20%、Nvidia升2.84%、Apple漲1.75%。

【22:47】油價挫逾8% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.73美元，跌8.50美元或8.65%。倫敦布蘭特期油每桶報 97.79美元，跌8.62美元或8.10%。