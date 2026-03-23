美股｜道指高收631點最多飆1134點　三大指數漲逾1%　油價跌一成

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，在與伊朗進行「富有成效的對話」後，已下令軍方推遲對伊朗發電廠和能源基礎設施的攻擊。受消息提振，美股周一（3月23日）大幅上揚，道指最多曾漲1,134點，三大指數曾同升逾2%，其後升幅收窄。道指至收市漲631點，三大指數曾同漲逾1%。此外，美伊傳出談判的消息，帶動期油價格回落超過一成。



圖為2026年3月23日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間3月24日

【04:47】美元指數下跌 油價跌逾10%

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.95，跌0.69%。

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報88.13美元，跌10.10美元或10.30%。倫敦布蘭特期油收報99.94美元，跌12.25美元或10.90%。

【04:17】Tesla升3.5% Nvidia蘋果漲逾1%

道指收市報46,208.47點，升631.00點或1.38%；納指收報21,946.76點，升299.15點或1.38%；標普500指數收報6,581.00點，升74.52點或1.15%。

重磅科技股方面，Tesla升3.55%、Amazon升2.38%、Nvidia漲1.73%、蘋果公司（Apple）升1.41%。

【04:05】中概股指數收漲0.86%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.86%。其中，阿里巴巴ADR升2.96%。

2025年3月24日，中國北京，圖為美國電動車品牌特斯拉（Tesla）的超級充電站。（Reuters）

【03:38】現貨金價曾跌穿4100美元 Bitcoin現報7.1萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報4,408.88美元，跌82.27美元或1.83%；日內低見4,099.55美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,022.07美元、24小時內約升4%。

【03:30】恒指夜期收報25,020點 高水638點

恒指夜市期指收報25,020點，升673 點，較恒指收市24,382點，高水638點，成交高水638張。

【00:01】三大指數升幅收窄至逾1% 道指漲逾700點

道指最新報46,284點，升706點或1.55%；納指最新報21,938點，漲290點或1.34%；標普500指數現報6,587點，升81點或1.25%。

重磅科技股方面，Tesla升2.85%、Amazon升2.79%、Nvidia升1.56%、Apple漲1.70%。

油價：圖為2025年6月11日，無人機拍攝的美國德州一台抽油機和鑽井平台。（Reuters）

本港時間3月23日

【22:48】道指飆千點 三大指數同升逾2%

道指最新報46,582點，升1,005點或2.21%；納指最新報22,134點，漲487點或2.25%；標普500指數現報6,640點，升133點或2.05%。

重磅科技股方面，Tesla飆4.16%、Amazon升3.20%、Nvidia升2.84%、Apple漲1.75%。

【22:47】油價挫逾8% Bitcoin現報7.1萬美元

油價方面，紐約原油期貨現時每桶89.73美元，跌8.50美元或8.65%。倫敦布蘭特期油每桶報 97.79美元，跌8.62美元或8.10%。