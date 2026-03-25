LABUBU母企泡泡瑪特績後急瀉13.9%　懶理去年多賺逾3倍

泡泡瑪特（9992）公布截至去年12月底止全年業績，擁有人應佔溢利按年增加308.8%至127.75億元（人民幣‧下同），非國際財務報告會計準則經調整純利為130.83億元，按年增加284.5%。全年派息2.3817元。



雖然泡泡瑪特去年多賺逾3倍，但是業績公後，公司股價轉升為跌，曾低見185.3港元，最新報187港元，瀉13.9%，成交額為33.37億港元。



公司指出去年收入為371.2億元，按年增加184.7%。其中來自LABUBU的THE MONSTERS系列收入為141.61億元，SKULLPANDA收入為35.39億元，來自CRYBABY收入為29.39億元，來自MOLLY收入為28.97億元，來自DIMOO收入為27.76億元，來自星星人收入為20.55億元，來自HIRONO收入為17.35億元。

來自中國地區收入達208億元人民幣

公司又表示，年內來自中國地區收入為208.51億元，按年增加134.6%，來自亞太區收入為80.11億元，按年增加157.6%，來自美洲地區收入為68.06億元，按年增加748.4%，來自歐洲及其他地區收入為14.51億元，增長506.3%。

泡泡瑪特（Pop Mart）創始人王寧。（人民日報）

公司表示，將繼續廣泛尋找潛在的策略性投資機會，並尋求可為集團帶來協同效應的潛在優質目標業務及資產。

泡泡瑪特指出，展望未來，將繼續為IP探索多元的發展路徑，推進以IP為核心的各項業務，向全球粉絲推出更優質的產品、更極致的服務、更豐富的內容與更具沉浸感的娛樂體驗。該公司指出將始終秉持「創造潮流，傳遞美好」的初心，使IP成為連接情緒、生活與體驗的重要載體，與全球粉絲共同探索IP的更多可能。