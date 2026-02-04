北都｜李鎮強倡LABUBU融入宣傳　甯漢豪：考慮有趣方法推廣北都

立法會今天（4日）開大會，商界（第三）立法會議員嚴剛就北部都會區展示設施規劃提出口頭質詢，關注政府放棄灣仔大型展館計劃後，如何有效展示北都發展藍圖。發展局局長甯漢豪回應指，現階段並非推展單一大型展館的合適時機，無法配合招商引資需要，轉而採取分散式社區展廳策略，但指未來將古洞北發展區設立「一館多用」的大型核心展廳。



自由黨選委會立法會議員李鎮強建議將LABUBU、哪吒等動畫IP融入北都宣傳；法律界立法會議員陳曉峰問是否會在福田設立展館；立法會商界（第一）議員林偉全則倡設香港基建館。



嚴剛問局長是否考慮採用BOT運作模式，即讓商業機構投資北都展館，大樓建成後將展示廳交予政府管理，其他流程和商業配套設施則給企業運作。甯漢豪表示「絕對歡迎」。（直播截圖）

甯漢豪：灣仔大型展館對招商引資效果不佳

發展局原計劃在灣仔北海濱用地興建「大型建設計劃展館」，樓高3至4層，預計造價6至7億元，目標2027年啟用。爭議聲中，政府其後調整策略，改為在不同新發展區的社區聯絡中心及網站上建立實體及網上展廳。嚴剛質疑這種分散設立北都展覽的做法可能造成資源浪費，且難以產生規模效應，對北都招商引資效果不佳。他詢問政府會否考慮將展館選址集中在北都區域，以提升展示效果。

甯漢豪表示，現階段推展大型展館項目「並非合適時機」，這一決定是基於聽取社會和立法會意見，並考慮工作及資源調配優次後作出的。她解釋，大型展館項目落實需時較長，無法配合北都招商引資的迫切需要。

甯漢豪公布具體替代方案，政府將在古洞北、粉嶺北、洪水橋和河套設置社區聯絡中心，其中粉嶺北和河套聯絡中心已加入展覽設施。今年第一季將完成洪水橋社區聯絡中心的擴建和搬遷，加入介紹洪水橋/廈村新發展區和整體規劃。

值得關注的是，河套科創築城館的展示內容將擴大，涵蓋鄰近新田科技城、馬草壟乃至整個北都的發展。甯漢豪提到，政府計劃在古洞北發展區設立「一館多用」的大型核心展廳，建築樓面面積約5000平方米，爭取2027年內啟用第一階段，取代規模較小的古洞北社區聯絡中心。

李鎮強倡將動畫IP做成多媒體，在社交平台宣傳北都。（直播截圖）

李鎮強倡將LABUBU融入北都宣傳

選委會立法會議員李鎮強提問是否會跟教育局和創科局利用現有IP，例如LABUBU、哪吒，變成動畫多媒體，融入北都宣傳，例如在YouTube、微博、小紅書，讓市民摸得到看得到。

用一些更有趣，有標誌性方法推廣北都，我們會將這個意見如何採納和執行。除了展館，我們走進社區，亦是走出香港，如何走進社區，每年北都辦同事會走進學校，選一些學校介紹北都。亦舉辦不同比賽，包括北都新房屋落成舉辦命名比賽，希望有社區參與。 甯漢豪

甯漢豪表示會看如何採納和執行，並指局方對於北都的宣傳會「走入社區，走出香港」，在學校，社區舉行比賽進行宣傳，例如有公營房屋落成會舉辦命名比賽；在內地、大灣區城市，乃至國際論壇，向國際投資者介紹北都。

兩百米橋將連結深港河套

立法會商界（第一）議員林偉全指除了北都外，香港仍有很多重大基建，例如啟德體育園、九龍中繞道，希望建設香港基建館，對「引進來」提供幫助。甯漢豪指早前的灣仔大型展館規劃感念不單止包括北都，更包括香港整體基建，未來考慮合併中環展城館和灣仔大型展館，善用土地。

法律界立法會議員陳曉峰問是否會在福田設立展館，讓內地市民了解更多香港發展。甯漢豪指河套將會有一條很短的橋，「兩百多米已經行到過去對岸福田河套」，指這麼短的距離不需要兩邊都有展館。