中證監︰去年中長期資金新增入市規模逾萬億元人民幣｜A股

中國證監會首席律師程合紅在博鰲亞洲論壇2026年年會「營造良好市場環境，倡導長期價值投資」分論壇上表示，2025年，各類中長期資金顯著加大入市力度，社保資金、保險基金、年金基金、公募基金、券商自營合計淨買入A股超過8,000億元（人民幣‧下同），再加上相關資金購買權益類基金、央企上市公司回購增持等資金，中長期資金實際新增入市規模超過一萬億元。盈利且滿足分紅條件的上市公司中有97%都實施了分紅，分紅總額2.55萬億元，創歷史新高。



程合紅又表示，下一步，中證監將進一步加強資本市場法治建設，完善制度，健全機制，深入推進理性投資、價值投資、長期投資相關工作。組織開展證券法實施效果評估工作，研究總結有利於推進理性投資、價值投資、長期投資的政策、規則等經驗做法，提煉上升爲證券市場的國家法律規定，進一步夯實理性投資、價值投資、長期投資的法律基礎。推動制定上市公司監督管理條例，修訂完善證券公司監督管理條例，進一步提高上市公司質量，規範和優化證券期貨經營機構對投資者的服務活動，營造更加有利於理性投資、價值投資、長期投資的市場生態。

程合紅亦指出，下一步，當局將繼續推進證券投資基金法修訂工作，將公募基金改革的相關做法成果轉化爲法律，爲推進投資端改革，建設一流投資機構，提升機構投資者專業能力、投資水平，發揮證券投資基金在履行理性投資、價值投資、長期投資職責使命中的專業主力軍作用，提供更加有力的法律保障。將協同有關方面深入落實有關促進理性投資、價值投資、長期投資的績效、考覈、薪酬、稅收等政策措施的實施、落地，進一步發揮相關政策在引入長期資金、增強市場內在穩定性等方面的積極作用。