伊朗局勢｜油價攀升　交易員押注4月底前飆至150美元新高

中東戰事導致霍爾木茲海峽有限度開放，影響原油供應，交易員紛紛買入原油期權，押注布蘭特原油將在4月底前飆升到最少每桶150美元的歷史新高。



自2月28日美以對伊朗開戰、實際上阻斷霍爾木茲海峽的石油運輸以來，布蘭特原油已飆升近五成。布蘭特原油5月合約LCOc1目前約為每桶107美元。

衍生品市場的期權交易顯示，最近幾周，押注原油在4月底前觸及每桶至少150美元的交易量增長10倍，反映出交易員正為短期內的價格波動做準備。這一價格水平將超過2008年創下的每桶147美元紀錄。

圖為2026年3月26日，伊朗首都德黑蘭有民眾舉行反美及反以色列集會，有參加者展示伊朗新任最高領袖穆傑塔巴（Mojtaba Khamenei）的畫像。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

期權好倉規模增近10倍

洲際交易所（ICE）的數據亦顯示，4月底到期、賦予持有者以150美元價格買入6月布蘭特原油期貨的期權（即看好期權），持倉規模比一個月前增長近10倍。

有分析指出，這些看漲期權清楚表明，投資者正在評估當前衝突可能帶來的尾部風險，並愈發試圖管理這些風險。每桶150美元的油價無疑將對需求造成衝擊，但只要海灣地區的原油無法外運，就存在出現嚴重短缺的風險。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

執行價100美元期權未平倉合約逾6萬份

儘管市場對150美元油價的押注激增，當前最大規模的持倉仍集中在執行價100美元的期權上，其未平倉合約數量達逾6萬份。