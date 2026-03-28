伊朗局勢｜瑞銀憂危機延長致更大衝擊　極端情況下油價觸150美元

伊朗戰事已踏入第4周，由於原油市場供應遭受衝擊，布蘭特期油再次升穿110美元。瑞銀卻指出目前市場信貸利差收窄、盈利預測幾乎未遭到下調、全球股票ETF資金持續流入，相關樂觀定價顯示投資者預期衝突將很快解決，與能源市場實際壓力明顯背道而馳，憂慮危機延長會造成更大衝擊。



該行認為，一旦危機延長，能源衝擊與金融條件收緊的疊加效應，將觸發經濟下行風險，對全球投資者構成重大衝擊。

油價：圖為2005年7月25日，海灣地區一處石油生產平台附近，一面伊朗國旗正在飄揚。（Reuters）

對伊朗局勢作3情景預測

瑞銀為衝突設定了3個情境：（1）衝突於4月初解決，布蘭特期油價格短暫衝高至每桶120美元後回落，宏觀衝擊有限，標普500指數有望在年底回升至7150點。（2）油價高見每桶130美元，全球增長較基準下滑約30點子，標普500指數第2季度跌至6000點後逐步修復，年底回升至約6900點。

最後一個情境是衝突延續至第3季末，布蘭特期油年內持續在每桶150美元附近，全球增長較基準下滑近100個點子，標普500指數第2季或見5350點，直至2027年方能實質復甦。

該行又提到，油價處於每桶150美元對經濟的破壞力，約為每桶100美元的3倍；若疊加衰退機率上升20個百分點，衝擊程度可達5倍之多。