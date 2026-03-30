淡季虧損無礙升級路　青島啤酒（0168）見底訊號初現｜彭偉新

青島啤酒（0168.HK）於2026年3月27日收報49.04港元，升0.82%。過去52周高低位分別為60.70港元及46.94港元，現價仍貼近區間底部水平。以市場一致預測計，2026及2027年預測市盈率僅約12.4倍及11.3倍，較同業約18倍的歷史估值明顯折讓；派息比率約70%，H股股息率接近6厘，在消費股之中屬具吸引力的現金回報選擇。



估值偏低 市場目標價上望空間仍在

從估值角度分析，目前共有22位分析師覆蓋青島啤酒，市場預期集團2026年及2027年收入將分別達337.6億元及350.1億元人民幣，按年增長約4.0%及3.7%，而每股盈利預測則為3.42元及3.75元人民幣。以現價計算，預測市盈率僅約12.4倍及11.3倍，較同業約18倍的歷史市盈率存在明顯折讓。市場給予的目標價介乎52港元至78港元，中位數為66.2港元，意味較現價仍有超過三成的潛在升幅。再加上派息比率約70%，H股股息率接近6厘，為股價提供一定防守力。

青島啤酒股份（00168）於去年10月31日至今年3月27日期間的資金流狀況。

2025財年：盈利質素改善勝過銷量壓力

回顧2025財年業績，集團全年收入為325億元人民幣，銷量按年微增1.4%，惟平均售價輕微回落0.6%，反映終端消費環境仍然審慎。不過，真正值得留意的是盈利能力的改善。年內毛利率提升至34.6%，按年擴闊1.6個百分點，經營溢利率升至15.9%，純利率亦上升至14.1%。全年純利達45.9億元人民幣，按年增長5.6%，核心純利為41.3億元人民幣，增長4.5%。雖然第四季受傳統淡季及渠道波動影響而錄得季度虧損，顯示行業季節性風險仍然存在，但若從全年表現觀察，成本控制與產品結構升級已成功抵銷單價壓力，盈利質素實際上較以往更為穩健。

青島啤酒的核心業務為啤酒生產、批發及零售，相關收入佔比超過97%。集團現時擁有56家全資及控股啤酒生產企業，以及2家聯營合營企業，產品遠銷全球120多個國家及地區，屬全球第五大啤酒生產商。品牌策略方面，集團以Tsingtao為核心品牌，並以Laoshan等次品牌作市場補充，同時推行「1+1+1+2+N」產品策略，加快產品組合升級及新產品開發。現時中高端產品佔總銷量約74%，而Tsingtao主品牌在核心品牌銷量中佔比約59%，並錄得正增長。隨著小麥啤酒、全麥、IPA及低卡健康產品等細分品類逐步擴張，品牌溢價能力亦相應提升。

青島啤酒（Getty Images）

組合升級＋成本回落 利潤擴張關鍵

成本因素是今年盈利改善的另一關鍵。報告顯示原材料如大麥及鋁材價格，以及包裝材料成本均有所回落，帶動單位成本下降約3%，加上銷售及分銷費用率有所改善，共同推動毛利及經營溢利擴張。只要未來能維持合理的市場推廣投入，同時繼續提升高附加值產品佔比，集團在成本波動環境下仍有能力維持甚至擴大利潤空間。

從行業角度看，啤酒市場具有明顯季節性特徵，第四季通常為傳統淡季，而第二季及夏季為銷售高峰期，大型體育賽事及餐飲渠道復甦均可能帶來短期催化。競爭格局方面，市場逐步由價格競爭轉向品牌及產品升級競爭，龍頭企業透過品牌力、渠道佈局及行銷投放爭奪中高端市場份額，市場分化趨勢愈見明顯。

技術走勢：RSI底背馳 短線或現反彈

從資金流角度觀察，自2025年10月31日至2026年3月27日期間，股價累跌約6.6%，錄得約0.6億港元資金淨流出，當中散戶流出較為明顯。不過，大戶坐貨比率一度升至24.58%，最新回升至正數區間，顯示中線資金部署有回暖跡象。另外，股價走勢，自去年4月見60.70港元高位後持續回調，期間曾於48港元水平反覆爭持。近期股價一度跌穿該支持位並低見46.94港元，但技術指標9天RSI未有同步創新低，出現底背馳現象。若後市能有效突破20天線約49.25港元阻力，短線有望確認見底，反彈目標可上望55港元附近。

綜合而言，青島啤酒雖然面對季節性波動及單價壓力，但在產品升級與成本回落帶動下，盈利質素已出現結構性改善。現時估值仍處行業折讓區間，加上穩健派息政策提供下行保護，對於尋求攻守兼備配置的投資者而言，現水平具一定中線吸納價值。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

