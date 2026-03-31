天齊鋰業（9696）基本面修復　資源優勢疊加資金回流｜彭偉新

鋰價經歷過去兩年的深度調整後，行業氣氛逐步改善，龍頭企業的盈利能力亦開始修復。深耕鋰產業鏈逾30年的天齊鋰業，作為全球鋰資源與鋰化工一體化企業，其基本面與資金面近期同現回暖跡象，值得投資者重新審視。



集團以鋰為核心，長期奉行「夯實上游、做強中游、滲透下游」的發展戰略。業務涵蓋硬岩型鋰礦資源開發、鋰精礦生產及銷售，以及鋰化工產品製造與銷售，終端市場包括新能源汽車（NEV）、儲能系統（ESS）、3C電子及玻璃陶瓷等。透過垂直一體化模式，集團既可鎖定上游低成本資源，又能為中游加工提供穩定原料來源，有效平滑周期波動對盈利的衝擊。

圖一：天齊鋰業（9696）自1月14日至今主要證券商在中央結算戶口內的持倉變化。

從收入結構來看，2025年集團約45%收入來自鋰精礦（spodumene），全年銷售量達811千噸；其餘比重主要來自鋰化學品銷售，銷量約86.7千噸。集團核心資產包括澳洲Greenbushes等全球低成本優質礦山，同時透過參股智利SQM，進一步涉足鹽湖資源，形成「硬岩＋鹽湖」雙線佈局，提升資源多元化及抗風險能力。

成本控制取得成效 盈利能力回暖

2025年度業績顯示，集團盈利能力顯著修復。雖然全年收入按年下跌20.8%，但歸母淨利潤成功轉正至4.58億元人民幣，對比2024年錄得87.27億元虧損，出現明顯改善。盈利回升主要受惠於SQM投資收益大增、減值損失減少，以及成本與價格周期錯配情況緩解。毛利率為39.3%，較2024年的46%有所回落，反映鋰價仍處相對低位，但成本控制成效逐步顯現。財務狀況方面，集團利息保障倍數升至7.29倍，較2024年大幅改善，償息能力明顯增強；流動比率約2.78，現金及等價物達37.46億元人民幣，流動性保持充裕，財務槓桿水平相對審慎，為未來產能擴張及周期反彈提供穩固基礎。

鋰行業本身屬高度周期性產業，價格對供需變動極為敏感。需求長線由電動車及儲能系統帶動，但短中期仍受宏觀環境、補貼政策不確定性及電池廠庫存調整所影響。供應端則容易因單一產地政策、運輸或能源問題而出現干擾，一旦短期供應收緊，鋰價往往急升。未來關鍵在於需求能否持續回升，以及供應端是否出現結構性收縮。對天齊而言，能否把上游低成本優勢有效轉化為中游穩定利潤，將是估值能否重估的核心因素。

圖二：天齊鋰業（09696）於去年10月31日至今年3月30日期間的資金流狀況。

資金流向方面，中央結算系統數據顯示，大戶持倉比率在今年1月29日一度升至90.99%高位，其後回落至2月11日的87.01%，同期股價由56.05港元回調至41.52港元，跌幅達25.9%（見圖1），反映減持期間沽壓明顯。不過，近日大戶再度吸納，持倉比率回升至90.63%，與前高位僅相差不足1個百分點，而股價只收復此前跌幅約53%，顯示籌碼重新集中後，股價仍有進一步修復空間。

從技術走勢觀察，股價近期轉強，9天RSI已突破70水平，動能改善，若成交配合，有望挑戰前高。至於資金流方面，自去年10月31日至今年3月30日，股價累計微跌0.21%，但期間錄得約10.48億港元資金淨流入，其中大戶資金佔8.67億港元，散戶佔1.81億港元，大戶對散戶資金流比率約4.8比1（見圖2）。大戶坐貨比率曾高見15.84%，低位為-7.78%，而3月30日則為7.69%，顯示主力資金仍有一定程度部署。

市場目前約有15位分析師覆蓋該股，最高目標價達80港元。雖然現時目標價中位數約為52港元，較現價上望空間約15%，但部份券商尚未全面上調預測。若按近期業績公佈後多家券證維持或調高目標價推算，中位數有機會提升至58港元水平，潛在上升空間或較市場現時預期為高。策略方面，可考慮於46.50港元附近分段吸納，上望55港元水平。只要股價未有跌穿約43港元的20天線支持，短線毋須急於止蝕。不過，投資者仍需留意鋰價波動及行業供需變化所帶來的風險。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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