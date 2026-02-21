「盤形」該如何應用？　看懂此案例即學會｜聶振邦

繼「杯狀帶柄」形態，今日探討另一「圖表形態」的整固形態，名為「盤形」，英文名稱是「scallops」；不過若於網上搜尋，應輸入「ascending scallop pattern」。從上述的兩個英文名稱，已讓我們略懂這形態的一些資訊，先看後者，「ascending」一詞看出此形態是往上走，意味著是整固後傾向利好形態。再看前者，「scallops」以「s」結尾表達眾數，反映「盤形」出現時，往往是多於一個，配合「ascending」的描述，可以想像此形態是一個「盤」的開首，緊接上一個「盤」的尾部，一個接一個的向上排列。



盤形配合圓形底之理解

論到「盤形」，像是講解反轉形態時已探討的「圓形底 / 碟形底」，後者可想像為是一個「盤」，所以「盤形」可理解為由多個「圓形底 / 碟形底」在向上排列而組成。「圓形底 / 碟形底」的出現本身由於買賣雙方在拉鋸，並維持一段日子所產生，當時講解時用到快手－W (1024) 的案例，整個形態見於2023年11月21日至2024年2月16日，歷時長近三個。至於普遍「圓形底 / 碟形底」，成形歷時也不少於一個月，若套入「盤形」來看，只要見三個「盤」或以上，成形歷時往往是四個月或以上。

盤形適合長線投資入手

由此可見，當「盤形」出現後較適合考慮作中長線投資，原因有二，其一是此形態成形時間長，數月才能捕捉進市機會，本身每年能出擊的次數很少，要是只用來作短線操作，明顯地有其他並且多種技術分析，甚至是基本分析也能辦到。其二是當「盤形」出現後，股指或個股連綿升勢將維持較長一段日子，誠如以上解講，倘若用到四個月或以上成形，那麼之後的升浪維持至少成形所用一半日子，即不少於兩個月。另外，「盤形」出現的首兩至三個「盤」，於股指或個股產生的累計升幅相對較少。

盤形出現後該何時進場

因此沒必要急於在第一或第二個「盤」出現後便行動，就算在第三個「盤」接近尾聲才進場亦是可行。而這形態有一特色，初期出現的「盤」會較平，之後的「盤」向上傾斜角度漸見增加，這意味著「盤」所產生的升幅，一個要比前一個為大，就著股指或個股的升勢來說，起初升勢並不顯眼，與人似有若無之感，及至第三個「盤」出現後，升勢變得明顯，若能延續至產生第五或第六個「盤」，角度近乎垂直，將迎來爆發性升幅。至於到底「盤形」的成形需時實際要多久，可用第一個「盤」成形時間來衡量。

倘若第一個「盤」用上不多於三周便形成，基於之後的「盤」形成需時有較第一個為少的傾向，預示第二和第三個「盤」每個需時可以是兩周，甚至更短時間。這樣如果在第三個「盤」尾聲進場，可以預算股指或個股將於未來一個半月內出現爆升。以中國電力 (2380) 為例，於2023年11月16日至2024年1月15日 (兩個月) 見第一個「盤」；1月16至25日 (少於半個月) 見第二個；1月26至2月7日 (少於半個月) 見第三個。1月26日高見3.06元，而2月7日收報3.1元較高，又已形成三個「盤」，可於當時進場。2月8至20日 (少於半個月) 見第四個；2月21日至3月11日 (不足三周) 見第五個，若以3月11日高見3.54元，相對2月7日收報3.1元，歷時約一個月，累升近15%。而從2023年11月16日計起，整個「盤形」週期歷時接近四個月。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

