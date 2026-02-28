「區間操作」要知進退適時　如何衡量操作已失效｜聶振邦

最近探討的「圖表形態」整固系列的首兩個形態，都是整固後傾向利好形態，今日講解的形態略有不同，雖於整固後可以傾向利好；但這並非唯一結果，也可以是於整固後傾向利淡。換言之，當此形態出現，對後市未見啟示性，所以投資者等待此形態結束後，股指或個股確立方向後，再決定應建好倉還是淡倉為佳。實則這絕非罕見形態，反而是投資者經常接觸到的形態，名為「矩形 / 長方形」，在市場上更多聽到的描述是橫行、橫行整固或窄幅上落。



探討長方形價量關係

從以上三種演譯，均代表當時股指或個股走勢缺乏方向。論到橫行，是指不論股指或個股向上或向下移動時，每逢接近或觸及特定位置，就會逆向移動，所以由低位擺動至高位；或由高位擺動至低位，幅度大致相同，此形態為「矩形 / 長方形」因而命名。對不少投資者來說股指或個股如此走勢是「悶局」，持倉誘因銳減，因此在投資者漸見退場的情況下，相對成交金額或成交量逐步減少。及至一段日子後 (通常不少於一周) 靠近橫行區底部之際市場出現負面消息；或是靠近橫行區頂部之際見利好消息，悶局才被打破。

區間操作的回報期望

那時相對見跌穿橫行區，形成單邊跌市；或是上破橫行區，形成單邊升市。當時因著新消息出現，投資者對股指或個股的關注度顯著增加，除了股指或個股走勢見明確方向，成交額或成交量亦相應提升。誠然不是所有投資者也不喜歡此形態，對「炒波幅」感興趣的投資者，若見股指或個股在橫行區的擺動波幅能產生不少於10%回報率，依然不乏「捧場者」；市場上也有人稱之為「區間操作」。此操作雖容易理解，就是靠近橫行區頂部 (底部) 建淡倉 (好倉)，回到接近橫行區底部 (頂部) 平倉。

友和集團之案例解說

然而，實際操作應留意風險，橫行走勢是配合交投偏靜，「區間操作」是假設不會向上超出橫行區頂部的阻力位，以及不會向下超出橫行區底部的支持位。故此在建倉之時，市場上忽然出現新消息，交投偏靜的格局會被打破，股指或個股便有可能突破阻力位或支持位，繼續順著之前的方向移動。以友和集團 (2347) 為例，於2024年1月2日（2024年首個交易日）至5月17日歷時超過四個半月，主要波幅區間介乎0.62至0.7元，波幅超過一成。進取投資者若於1月2日開報0.7元（已是全日高位，0.69元亦可進場）借貨沽空，至1月8日低見0.62元（0.63元亦可離場）平倉，賬面回報率接近13%。

同一時間若於2024年1月8日低位0.62元買入股份，至1月24日高見0.69元離場，賬面回報率超過11%。同一時間又做反向操作，於2月5日又可於0.62元平淡倉。從1月2至24日歷時僅約三周，經已成功進行三次操作，累計回報率接近39%。而從1月2日至5月17日若持續交替建好倉和淡倉，最多可進行八次操作，累計回報率高逾88%。不過若於5月14日高見0.69元再開淡倉後，遇上股價真的上破橫行區頂部續升，至5月23日高見0.88元，賬面虧損超過21%。上述逾88%蒸發近1/4。因此，若建好倉（淡倉）卻遇上連續兩個交易日收低於支持位（高於阻力位），便應果斷止蝕離場。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

