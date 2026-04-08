美股｜道指高收1325點　納指飆2.8%　中概股升3%　油價跌穿95美元

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同意與伊朗暫時停火兩星期，美股周三（4月8日）造好，道指最多曾漲逾1,432點或3.07%、納指曾漲803點或3.64%、標指最多升176點或2.66%。 三大指數至收市升幅略有收窄，但仍升逾2%，其中道指高收升1,325點。油價暴跌，紐約期油至收市跌逾16%，與布油均跌穿每桶95美元。



圖為2026年4月8日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳內工作。（Reuters）

本港時間4月9日

【04:15】Intel飆11.4% 蘋果及Nvidia漲逾2%

道指收市報47,909.92點，升1,325.46點或2.85%；納指收報22,635.00點，漲617.15點或2.80%；標普500指數收報6,782.81點，漲165.96點或2.51%。

重磅科技股方面，Amazon升3.50%、Nvidia升2.23%、蘋果公司（Apple）漲2.13%；Tesla則跌0.98%。另外，Intel大漲11.42%。

【04:05】中概股指數收漲3.05% 阿里巴巴升4.6%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲3.05%。其中，阿里巴巴ADR升4.69%。

圖為路透社2023年3月6日的設計圖片，一部顯示Intel標誌的手機被放置在電腦主機板上。（Reuters）

【03:59】油價跌逾13% 美元指數跌0.7%

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報94.41美元，跌18.54美元或16.41%。倫敦布蘭特期油收報94.75美元，跌14.52美元或13.29%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.14，跌0.72%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報158.51，跌0.76%。

【03:37】現貨金價上揚 Bitcoin現報7.1萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,721.77美元，升15.92美元或0.34%；日內高見4,856.00美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,241.94美元、24小時內升逾3%。

【03:35】恒指夜期收報25,859點 低水34點

恒指夜市期指收報25,859點，跌89點，較恒指收市25,893點，低水34點，成交24,174張。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

本港時間4月8日

【22:49】三大指數升幅仍逾2% Intel漲逾6%

道指最新報47,689點，升1,105點或2.37%；納指最新報22,592點，漲574點或2.61%；標普500指數現報6,759點，升142點或2.16%。

重磅科技股方面，Nvidia漲1.55%、蘋果公司（Apple）漲1.95%、Amazon升3.43%、微軟升1.67%。另外，Intel最新升逾6%。

【22:40】油價跌逾13% Bitcoin現報7.1萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶95.66美元，跌17.29美元或15.31%。倫敦布蘭特期油每桶報 94.59美元，跌14.68美元或13.43%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,102.58美元、24小時內升逾4%。