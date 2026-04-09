美股｜市場憂停火生變 道指早段跌逾百點 紐約期油最新漲8%
撰文：蕭通
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市場對美伊停火協議能否繼續有效存疑，美股周四（4月9日）早段下跌，道指最新跌逾百點。霍爾木茲海峽通航狀況不佳，油價反彈，紐約期油最新漲8% 。
本港時間4月9日
【22:49】Amazon升逾2.5%
道指最新報47,770點，跌139點或0.29%；納指最新報22,583點，跌51點或0.23%；標普500指數現報6,770點，跌11點或0.18%。
重磅科技股方面，Amazon升2.56%，暫為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.07%。蘋果公司（Apple）跌0.32%、微軟跌1.84%。
【22:40】油價反彈逾4% Bitcoin現報7.09萬美元
油價回升，紐約原油期貨現時每桶101.89美元，漲7.48美元或7.92%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.14美元，升4.39美元或4.63%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,985.31美元、24小時內變化不大。
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