美股｜市場憂停火生變　道指早段跌逾百點　紐約期油最新漲8%

市場對美伊停火協議能否繼續有效存疑，美股周四（4月9日）早段下跌，道指最新跌逾百點。霍爾木茲海峽通航狀況不佳，油價反彈，紐約期油最新漲8% 。



2026年3月23日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。(Reuters)

本港時間4月9日

【22:49】Amazon升逾2.5%

道指最新報47,770點，跌139點或0.29%；納指最新報22,583點，跌51點或0.23%；標普500指數現報6,770點，跌11點或0.18%。

重磅科技股方面，Amazon升2.56%，暫為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.07%。蘋果公司（Apple）跌0.32%、微軟跌1.84%。

圖為2019年11月5日，Amazon位於法國城市Boves的物流中心標誌。 （Reuters）

【22:40】油價反彈逾4% Bitcoin現報7.09萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶101.89美元，漲7.48美元或7.92%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.14美元，升4.39美元或4.63%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,985.31美元、24小時內變化不大。