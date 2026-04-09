美股｜道指高收275點　納指標指七連升　紐約期油收漲3.66%

市場對美伊停火協議能否繼續有效存疑，美股周四（4月9日）早段下跌，其中道指曾跌219點。但隨著美伊談判料仍將進行，三大股指反彈。道指至收市升275點；納指漲0.83%，與標指連升第七個交易日。油價回升，其中紐約期油至收市漲3.66%。



2026年3月23日，一名交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。(Reuters)

本港時間4月10日

【04:25】Amazon飆5.6% Nvidia漲1%

道指收市報48,185.80點，升275.88點或0.58%；納指收報22,822.42點，漲187.42點或0.83%；標普500指數收報6,824.66點，漲41.85點或0.62%。

重磅科技股方面，Amazon稱雲端運算部門的人工智能（AI）服務年化營收超過150億美元，消息刺激其股價飆升5.60%，為升幅最大道指成份股；Nvidia升1.02%、蘋果公司（Apple）漲0.63%、Tesla升0.68%。

【04:05】中概股指數收跌1.32%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.32%。其中，阿里巴巴ADR升1.88%。

圖為2019年11月5日，Amazon位於法國城市Boves的物流中心標誌。 （Reuters）

【03:59】油價升逾1% 美元指數失守99

國際油價方面，紐約原油期貨每桶收報97.87美元，升3.46美元或3.66%。倫敦布蘭特期油收報95.92美元，升1.17美元或1.23%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於98.81，跌0.33%。

【03:37】現貨金價升逾1% Bitcoin現報7.19萬美元

金價上升。現貨黃金每盎司最新報4,772.09美元，升52.74美元或1.12%；日內高見4,801.14美元。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報71,925.48美元、24小時內升0.8%。

【03:35】恒指夜期收報25,900點 高水148點

恒指夜市期指收報25,900點，升181點，較恒指收市25,752點，高水148點，成交17,928張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間4月9日

【22:49】Amazon升逾2.5%

道指最新報47,770點，跌139點或0.29%；納指最新報22,583點，跌51點或0.23%；標普500指數現報6,770點，跌11點或0.18%。

重磅科技股方面，Amazon升2.56%，暫為升幅最大道指成份股；Nvidia漲0.07%。蘋果公司（Apple）跌0.32%、微軟跌1.84%。

【22:40】油價反彈逾4% Bitcoin現報7.09萬美元

油價回升，紐約原油期貨現時每桶101.89美元，漲7.48美元或7.92%。倫敦布蘭特期油每桶報 99.14美元，升4.39美元或4.63%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報70,985.31美元、24小時內變化不大。