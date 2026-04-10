亞馬遜擬向外售自研晶片　獲香櫞唱好予300美元目標價

亞馬遜行政總裁Andy Jassy表示，正考慮將自家研發的芯片出售給其他公司，並透露該芯片業務的年化營收預估值已突破200億美元，較去年第四季度財報披露的100億美元實現翻倍增長。



目前亞馬遜主要將這些硬件租賃給旗下雲端運算事業AWS（Amazon Web Services）的客戶使用。然而，隨著具備建置人工智能（AI）模型能力的處理器需求極為強勁，市場供應持續緊張，各家公司紛紛尋求NVIDIA（英偉達）領先的圖形處理器（GPU）以外的替代方案。

Andy Jassy在股東信中指出：「市場對我們芯片的需求非常龐大，未來很有可能以整櫃方式銷售給第三方。」他進一步表示，若將芯片業務視為一家獨立企業，向AWS客戶及其他第三方銷售半導體，其年化營收規模將達到500億美元。

圖為2022年5月，鏡頭下位於加州聖克拉拉的英偉達（Nvidia，又譯輝達）總部刻的公司標誌。（REUTERS）

香櫞料Nvidia臨威脅

另一方面，華爾街知名沽空機構香橼研究（Citron Research）創辦人Andrew Left亦認為，亞馬遜正對英偉達在AI芯片領域的主導地位構成最大威脅，並給予亞馬遜300美元的目標價。

長期看淡英偉達的Andrew Left指出，英偉達可能面臨挑戰，而亞馬遜雄心勃勃的AI擴張計劃，將改變AWS平台的經濟模式。Andy Jassy在股東信中預測，客戶將開始轉向尋求更高性價比的方案。