香港「十五五」目標：超越倫敦成第二大國際金融中心

一直以來，坊間都存在一個爭論——香港的國際金融中心地位，會被新加坡和上海所取代嗎？答案很顯然：香港具有對內地的獨家鏈接優勢，新加坡無腹地、上海缺離岸；香港有制度與資本自由的雙重保障，新加坡缺穩定性、上海受管制；而且，香港在離岸人民幣業務的壟斷地位根本無法被挑戰。



財政司司長陳茂波在2月25日發表的《2026-27財政年度財政預算案》中明確指出，面對深刻變化的全球政經格局與複雜多變的外圍環境，香港金融市場表現仍然亮麗，金融體系保持穩健。香港金融市場是「一國兩制」下的金融市場，更是立足於中國香港獨特國際性的金融市場，其優勢是新加坡或者上海沒有辦法替代的。放眼未來，預算案提出全面提升香港國際金融中心的功能，貢獻國家「加快建設金融強國」的戰略目標，對於正在制定香港首個五年規劃的特區政府來說，未來5至10年需要有的明確目標導向應該是：超越倫敦成為全球第二大的國際金融中心。



香港在全球金融中心排名中，長年位列全球三甲，僅次於紐約與倫敦。（資料圖片）

曾幾何時，外資撤退、人才外流、恆指低位徘徊，還有中環寫字樓的空置率……使得「香港變成國際金融中心遺址」的論調甚囂塵上。然而，2025年香港金融市場交出了一份值得被肯定的答卷：金融市場強勢復甦，多項數據創歷史新高：全年總成交61.46萬億港元刷新歷史紀錄、日均成交額2,498億港元創歷史新高、4月7日6,210億港元為歷史單日最高；119家上市、集資總額2,858億港元，IPO重回全球第一。其中新經濟公司佔比超2/3， 3家新股躋身全球十大IPO；衍生品日均成交166萬張合約，創歷史新高……香港作為全球融資樞紐：IPO、再融資、衍生品規模均居全球前列；滬深港通成交再創新高，內地與國際資金雙向活躍；機構、零售、國際及內地資金全面活躍，國際資金回流，海外機構增配港股，香港作為中國與世界橋樑的功能強化。

這份成績表並非只有賬面數字，更有制度性的突破。港交所自2024年9月實施「打風不停市」安排以來，經歷了七個惡劣天氣交易日，市場運作如常，不僅確保了流動性，更帶來約25億元印花稅收入。這細節雖小，卻象徵着香港金融基建的硬實力與國際接軌的決心。可以說，過去一年，香港股市整體呈現量價齊升、結構優化、國際吸引力回升的格局，證明了香港還是那個香港。

但，香港也已經不再是那個香港了。如果深入到SWIFT的跨境支付數據里，深入到香港金管局的資產負債表裏，深入到北京最高層的戰略棋盤裏，便會看到一個截然不同的香港。這裏正在發生一場靜悄悄的、但又為大眾所知的「系統重置」——過去的香港，是中國賺世界錢的「收銀台」；未來的香港，是中國錢去世界的「指揮部」。

香港不再是「過路財神」

過去四十年，外界對香港的理解停留在「超級中介」這個詞上，說白了就是「收過路錢」。外資進來投廠收一筆，中國貨品賣出去再收一筆。在這種邏輯下，衡量香港作為「國際中心」的KPI自然是IPO數量有多少？集裝箱吞吐量有多少？所以，當香港貨櫃碼頭被上海、寧波等港口取代，2023-2024年IPO市場遇冷，大家就慌了，自然而然覺得香港不行了。若只是套用過去的邏輯，確實如此，但這種思維模式所忽略的是，隨着中國成為全球第二大經濟體，積累了高達30萬億美元的龐大資產，中國的核心訴求已經變了。中國不再是缺錢（招商引資），更焦慮的是：手裏這麼多錢（資產），如何在不引爆國內通脹和債務危機的前提下，安全進行全球配置。這就像一個高壓鍋，需要一個精密的安全閥。誰來把守這個安全閥？

北京對此早有規劃和設計。早在2004 年，香港成為第一個開展人民幣業務的離岸市場，2014年末規模突破1萬億元，香港作為全球最大離岸人民幣資金池的地位自此確立。而後，中央金融系統各部門在各種場合都會表達「堅定支持並繼續穩步推進香港離岸人民幣市場建設」。它們為什麼要這麼做？中國的工業底座規模巨大，但為了穩定，必須有資本管制，是一個相對封閉的高壓艙。這是中國的在岸（Onshore）。香港則是離岸（Offshore）：香港物理上在境內，但邏輯上在境外。香港擁有普通法體系、資本自由流動、與美元掛鈎的匯率。香港就是一個巨大的「氣閘」。在這個氣閘里，中國的國有資本、科技巨頭，可以換上「國際馬甲」，用國際規則去管理資產，這可是國家級的資本配置戰略。

香港股市2025年至2026年初暢旺，政府股票印花稅收入超出預期至有千億，令2026/26年度政府經營帳目錄得盈餘。港交所2月20日年初四舉行馬年啟市儀式。（黃寶瑩攝）

當市場在哀歎2024年香港IPO慘淡的時候，被很多人忽視的是：香港的資產管理規模（AUM）在2024年依然穩坐在4萬億美元的高位，其中60%以上的資金源自非香港投資者。目前在港設立的單一家族辦公室已超過3,300間。為了進一步鞏固這一地位，預算案祭出大招：優化稅制，將數字資產、貴金屬及特定大宗商品等列為可獲稅務寬減的合資格投資。這意味着，香港不僅要管理傳統的股票債券，還要成為全球富豪配置另類資產的首選地。

這意味着什麼？其實意味着香港已經從一個喧囂的「賭場」（融資市），進化為一個深沉的「金庫」（管理市）。對於北京而言，IPO數量是「面子」，但離岸資產的安全與效率，才是「裏子」。

在這個地緣政治動盪的年代，保「裏子」比什麼都重要。如果再陰謀論一些，把視角拉高到貨幣戰爭的層面，香港的不可替代性更可見一斑。全球去美元化的浪潮正在加速，這時候人民幣要想更進一步，面臨一個經濟學上的死結——「蒙代爾不可能三角」。中國作為一個大國，絕對不可能放棄貨幣政策的獨立性（不能讓美國聯儲局決定我們印多少錢），同時也極其警惕資本的完全自由流動（怕被索羅斯這些資本大鱷藉機收割）。既要獨立，又要管制，人民幣怎麼國際化？答案只有一個：需要一個「完美的替身」。

這就是香港的離岸人民幣市場（CNH）。在香港，人民幣是真刀真槍在國際市場上搏殺的。香港是有底氣的：首先，香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池。其二，中國人民銀行已與32個國家和地區的中央銀行或貨幣當局簽署了有效雙邊本幣互換協議，總規模約為4.5萬億元人民幣，這些操作大部分是在香港的後台完成的。更重要的是，香港是一個防火牆的存在：2024年，當美國聯儲局暴力加息時，離岸人民幣匯率雖然承壓，但這股壓力被香港市場吸收了很大一部分，從而保護了在岸人民幣（CNY）的相對穩定。

必須認識到：對於中國而言，「香港是唯一一個受控的，但遵循全球規範的實驗場。」這是香港金融市場最大的底氣。沒有香港，人民幣國際化就只能停留在口號上。你是願意把人民幣的定價權交給倫敦、新加坡，還是留在香港？答案不言自明。

香港作為全球最大的離岸人民幣業務中心，其中一個金融業發展的大方向是擴大在港的離岸人民幣資金池及相關投資產品，讓持有離岸人民幣資金的企業和機構，在港存放、管理、調撥和投資更為便利。（資料圖片）

另外，更不要認為「互聯互通」（股票通、債券通、互換通）只是幾個便民政策，那是國家金融血管的心臟搭橋手術。確保了中國在切斷與美元霸權的部分聯繫時，依然有一個呼吸機可以連接全球金融循環。

● 股票通：截至2026年1月，南向累計淨買入超5萬億港元，持倉市值超6萬億港元；北向累計淨買入超2.5萬億元人民幣。滬深股通日均成交超過了2000億元人民幣，港股通日均成交1300億港元（同比增長超過200%）；

● 債券通，截至2025年底，北向通（境外-內地）參與機構超800家境外機構，持倉規模8100億元人民幣（占境外持有中國債總量約1/4）。2025年交易9.7萬億元人民幣（占境外機構境內債交易超60%）；

● 南向通（內地-境外）持倉規模：近1.2萬億元人民幣；互換通，截至2026年1月，北向互換通累計名義本金：超10萬億元人民幣，覆蓋110家境內外機構（含歐美、東南亞）。2025年占內地銀行間IRS清算市場12%。

三大互聯互通機制運行穩健、規模持續擴大，已成為跨境人民幣投融資與風險管理的核心渠道。且日復一日的「試煉」。預算案明確提出，將在年中公布一系列優化措施，為企業的財資中心及其關聯公司提供額外稅務優惠，並建議放寬集團內部資產轉讓的印花稅寬免準則。這顯然不僅是為了吸引資金，更是為了吸引「大腦」。相關措施的推進，也將標誌香港從單純的資金池，轉變為跨國企業管理全球資產的「總部基地」。

香港市場的「大換血」

在2024年，很多人唱空香港股市，是因為那個屬於阿里、騰訊、美團的「流量紅利時代」結束了。但如果看2024-2025年的港股新規，就會發現一場「供給側改革」正在發生。改革的目標就是「換血」。

最典型的就是「18C章」（特專科技公司上市規則）。這是為那些還未盈利、甚至連商業模式還沒完全跑通，但掌握核心技術，比如晶片、AI、量子計算、生物科技的硬科技企業。以前，這些企業只能去納斯達克；現在，美國的大門關了，A股的門檻又太高，香港成了它們唯一的續命地。這就好比，以前香港是幫「電商巨頭」變現，現在香港是幫「大國重器」輸血。預算案進一步提出，港交所將在第一季就修訂「同股不同權」企業上市要求、以及為生物科技和特專科技公司申請上市提供更多彈性等諮詢市場。

再看債券市場。2024年政府施政報告將債券市場作為「深化互聯互通」的一部分，主要關注擴大「債券通」南向通、增加國債發行規模和頻率。到了2025年，債券市場被提升至與股票市場並列的戰略高度，首次單獨成章。其實，香港已悄然成為亞洲最活躍的綠色債券市場——發行規模連續8年亞洲第一；香港單一市場佔亞洲綠色債券發行近半，遠超新加坡、東京和上海。香港同時也是地方政府離岸債的發行中心，深圳市政府、廣東、海南省政府紛紛在香港發債。這背後的信號極強：國家信用的全球定價，正在從華爾街轉移到香港。

「換血」意味着未來的香港市場不再是會讓散戶狂歡的投機市場，它正在變成一個服務於國家產業升級和信用擴張的功能性市場。在國家的加持下，香港市場將更加「硬淨」。這也是融入國家大局的體現——「金融要服務實體經濟」。

多名港區人大代表和政協委員昨日啟程前往北京，身兼立法會主席的全國人大常委李慧琼建議香港發行國債恆常化。(民建聯提供)

另外，隨着中國富裕階層的擴大，香港會是唯一能以「全球標準」處理「中國財富」的地方。2023年香港政府給出的家族辦公室稅務豁免，加上2024年新資本投資者入境計劃（CIES），不僅僅是為了搶人，更是為了搶回「資產配置權」。對於真正想做投資的資金來說，香港背靠的大灣區（GBA）有着新加坡無法比擬的優勢——上午在香港中環開會，下午就可以在深圳看項目。這種「前店後廠」的金融版復刻，是地緣物理決定的，新加坡搬不走。所以， 只要錢還在香港市場上流轉，香港的金融中心地位就死不了。

這次「換血」，香港還有一個特別的「存在」，那就是加密貨幣（Crypto）和Web3。眾所周知，中國內地對加密貨幣交易「嚴防死守」。但在香港，發牌照、搞峰會都不是問題，並且，香港法定穩定幣業已發行。這種巨大的反差，常常讓外人看不懂：北京到底是怎麼想的？其實，這就是「沙盒戰略」（Sandbox Strategy）。北京非常清楚，區塊鏈和數字資產是下一代金融基礎設施。如果完全不碰，未來就會喪失話語權；但如果全面放開，金融風險可能衝擊社會穩定。

人民幣已是全球第二大貿易融資貨幣，跨境支付體系必須有新一輪技術升級，而香港成為最佳隔離的「沙盒」。 香港有「一國兩制」的身份，既連得上國際，又能和內地保持距離，風險可控。在北京的頂層設計中，香港就是「防火牆」與「試驗田」。在這個維度上，香港的角色遠比「區域交易中心」更具戰略縱深。這個背靠14億人口龐大市場、坐擁3萬億美元外匯儲備支撐的「超級聯繫人」，正以「數字貨幣改革開放試驗田」的定位，悄然為人民幣國際化開闢「數字第二戰場」。

香港和倫敦的「距離」並不遠

在充滿不確定性的2025年，看似蕭條的香港，實則經歷了一場「由虛向實」的痛苦蛻變。這個市場正在剝離過去那種浮華的、純流量的皮肉，生長出服務於大國金融戰略的堅硬骨骼。如果說內地是中國經濟這台巨型機器的「發動機」，那麼香港就是那個精密複雜的「變速箱」，沒有這個變速箱，發動機的巨大馬力無法平穩地輸出到全球的路面上。

蛻變當然要面對巨大的風險，那麼，香港的風險是什麼？香港真正的風險不在於美國制裁，也不在於恆指跌破多少點。從戰略的角度來講，真正的風險在於「同質化」。香港的價值，全賴於它與內地的「不同」——不同的法律、不同的監管邏輯、不同的信息環境。如果有一天，香港在金融監管和法治邏輯上完全等同於內地城市，那麼它作為「離岸資產負債表」的功能就會瞬間歸零。香港才會變得無足輕重。所幸，從政策導向看，北京不僅明白這一點，而且在小心翼翼地呵護這種「不同」。

香港長期以來一直是亞洲首屈一指的國際金融中心，在連線中國內地與全球資本市場方面發揮着不可替代的橋樑作用。近年來，儘管面臨國際環境的複雜變化，香港金融市場在規模、產品創新、與內地市場互聯互通等方面仍在持續深化發展。這實際上是對香港依託中國龐大的經濟體量、持續的金融開放以及獨特的制度優勢，在全球金融格局中實現能級躍升的一種樂觀展望。展望未來，人民幣在貿易順差推動下是緩慢升值的趨勢，這有利於改善中國的國際經貿環境、提升國民購買力與福利水平，同時也能最佳化中國企業的經營與競爭狀態。在這樣的趨勢之下，香港的國際金融中心地位只會持續增強。既然如此，香港就應該給自己立一個清晰的目標：未來五年，取代倫敦，成為僅次於紐約的全球第二大國際金融中心。

倫敦金融城商業區。（路透社）

香港和倫敦的差距並不大，是一個掂掂腳尖就可以完成的任務。雖然倫敦立足歐洲，亦有全球傳統金融的加持，但英國「脫歐」、經濟放緩、監管趨嚴拖累，市場增長乏力。相比之下，香港背靠中國內地和東南亞，主打人民幣國際化、中資企業全球化、亞洲財富管理、金融科技，在合力下增長強勁。再加上全球經濟增長重心向亞太地區轉移的趨勢，確實為香港金融中心帶來了新的機遇。

要知道，在金融的棋局裏，活得最久的往往不是最「喧囂」的那個，是最「被需要」的那個。香港如何才能更「被需要」？ 當然是繼續壯大其「特別的存在」：堅持發展獨立於歐美的金融市場體系，做好香港的金融基礎設施和系統支撐；以中國為基礎力量，以一帶一路、東盟作為發展跳板，思考如何更好發展這些區域的企業利用香港金融市場。這就是香港的戰略坐標。無需要盯着IPO和成交量，如果有清晰的戰略價值與發展規劃，IPO怎麼可能不衝高？成交量怎麼可能不再翻倍？如此，超越倫敦市場有何不可？

一個經濟正在蓬勃發展，正在向全球第一大經濟體發起衝擊的中國，需要更大、更強的中國的「國際」金融市場。一旦香港超越倫敦，意味着全球金融權力格局的一次顯著調整。對於香港而言，這要求其必須持續鞏固和提升自身競爭力，包括維護法治和司法獨立、保持資金自由流動、吸引和培養國際頂尖金融人才、發展綠色金融和金融科技等新業態，並進一步深化與內地粵港澳大灣區的協同發展。

香港經歷一場洗禮之後，仍是中國手中那張「王牌」，但香港需要更清楚自己戰略坐標的定位。香港的昨天是特別的，特別在於擔當中西之間的「超級中介」、「過路財神」；今天依然特別，特別在於為國家加快金融強國建設管控「安全閥」與「變速箱」。香港需要全面理解「國家大局」下這個定位的轉變，因為它決定了未來20-30年巨大的財富紅利。