中銀BoC Pay+首季內地交易筆數增1倍　港人北上愛網紅街頭餐飲

港人北上消費熱潮持續，中銀信用卡(國際)副總經理趙樂怡表示，剛過去的復活節假期中，BoC Pay+跨境在內地交易筆數按年大增1.02倍，而交易客戶數目也增84%。而整體首季來看，跨境在內地交易筆數按年增96%，而交易客戶數目增59%，當中18至30歲年輕客戶群數目按年大增2.57倍，意味有更多年輕人北上消費。



趙樂怡表示，剛過去的復活節假期中，BoC Pay+跨境在內地交易筆數按年大增1.02倍，而交易客戶數目也增84%。（網上圖片）

更多香港年輕人北上消費

趙樂怡表示，對於今年整體零售持有正面態度，因BoC Pay+1月跨境內地及香港成交數據保持增長，而港府公佈的零售數據也保持增長勢頭。同時，港人北上旅遊及消費趨勢相信仍會繼續。去年累積註冊客戶數目按年增12%，首季增10%，有信心今年仍保持雙位數增長。

她分享，從BoC Pay+可見，港人北上範圍已擴展到全國30個省市，除了大灣區城市之外，一些高鐵會去到的城市例如長沙、武漢，甚至更加偏遠的地區如鄭州、南昌、青島、雲南、新疆和海南等等。

北上範圍已擴展到新疆等偏遠地區

而港人北上主要都是在一些超市及餐飲類消費為主，不過也看到在這段假期期間，酒店住宿、街頭小食店或者網紅餐廳，都是一些香港人很喜歡的消費模式。目前在內地，包括銀聯的二維碼和微信收款碼都可以使用BoC Pay+。

而本港消費方面，趙樂怡表示，首季香港本地交易金額按年增4.5%，而從交易金額及筆數來看，其實均較內地比重更大。首季本地乘車碼交易按年增2.31倍，而交易筆數更增3.13%，外賣平台交易金額也增1.7倍，本地旅遊平台交易金額按年增49%。目前BoC Pay+可於逾3500輛由優質的士車隊營運的士使用，透過與八達通收款機約4.7萬名的士司機使用，而其他受理的的士司機數量近1500位。