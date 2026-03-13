習特會倒計時：特朗普求購大豆保選情　台灣問題或成談判關鍵籌碼

中國國家主席習近平和美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計3月底、4月初在北京舉行會晤，中國何時恢復向美國採購大豆，料是兩國元首會談的重點之一。



受訪學者指出，美國農民是特朗普重要支持者，美國關注大豆貿易，與特朗普今年底面對中期選舉的政治利益息息相關；中國則希望美國針對台灣問題，作出一些更利於中國的承諾。

2025年10月14日，一台收割機在肯塔基州馬里恩收割大豆。（GettyImages）

白宮早前透露，特朗普將在3月31日至4月2日訪華，中國方面則還未公布任何細節。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表格里爾（Jamieson Greer）和中國國務院副總理何立峰本周末在巴黎會面，為習特會做準備。

據彭博社3月12日報道，大豆採購很可能成為中美貿易官員會晤的議題，此次會談或許能揭示北京何時計劃真正恢復向美國採購大豆。

大豆是中美貿易關係的核心，凸顯兩國農民之間的相互依存關係。中國農民需要進口大豆作為飼料餵養牲畜，美國農民則依靠出口維持生計，而他們一般上是特朗普的支持者。

特朗普去年重返白宮再發起貿易戰後，中國停止向美國進口大豆。雙方後來在10月達成為期一年的貿易休戰協議，北京也履行了向美國購買1200萬噸大豆的承諾。但在這之後，採購陷入停滯，何時恢復尚不明朗。

根據休戰協議，從今年起的三年內，中國將每年向美國進口2500萬噸大豆。在完成了最初的1200萬噸承諾後，貿易商認為中國買家可能會等到9月新豆上市後再採購，因為屆時價格通常最具吸引力。

特朗普今年2月在他的社媒平台Truth Social發文稱，中國正考慮將這一季的大豆採購增至2000萬噸。市場對中國可能提前採購更多大豆有了強烈預期，但中國並未對特朗普的發文作出任何回應。

獨立農業市場訊息公司No Bull Ag分析師斯特勞德（Susan Stroud）告訴彭博社，3月至今，美國仍未從中國獲得任何善意的大豆採購，「這種情況我們在過去的談判中也曾遇過」。

復旦大學國際問題研究院院長兼美國研究中心主任吳心伯接受《聯合早報》採訪時說：

特朗普關心的還是做生意。中方採購美國的農產品、能源產品，還有飛機等，其中農產品最關鍵，因為跟他的中期選舉是相關聯的，有非常重要的政治利益在裏面。

不過，吳心伯認為，中國目前最關心的還是台灣問題，這可從今年2月兩國領導人的通話中看出來。中國特別呼籲美國「務必慎重處理」對台軍售，也希望美國明確表態反對台獨；這將是觀察美國能不能照顧中國關切的兩個指標。

吳心伯說，如果美國不在中國的核心利益台灣問題上照顧中國的關切，要中國購買美國農產品、波音飛機和能源產品等，「美方恐怕很難如願以償」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（RSIS）副教授李明江分析，此次兩國領導人會晤，中國的期望高於美國。中國至少期望通過這次訪問能讓雙邊關係有某種形式的突破，包括經貿關係更加長期穩定，以及美國在台灣問題能有一些更有利於中國的承諾。

李明江指出，美國視中國為全方位的戰略競爭對手，要美國在安全、經貿或科技方面做出任何的大讓步，比較困難：

雙方能重申、鞏固已有的一些共識，已算是很好的結果。

他預計，此次會晤可能取得的一些成果，包括雙方延長貿易休戰，中國採購更多大豆等美國農產品、美國民航飛機，以及為美國企業在中國提供更多市場便利等。此外，美國若願意在科技出口限制方面做出一些讓步，對中國也是利好。

【本文獲《聯合早報》授權轉載】