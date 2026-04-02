習特會延期添變數　分析師：拖愈久愈大機會重回貿易戰最激烈時期

美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平會晤延後，卻給雙方累積新的摩擦點留下時間。不斷拉長的不滿清單，正考驗全球兩大經濟體維持關係穩定的能力。



彭博社在星期三（4月1日）的分析文章中指出，過去一週，中國針對美國貿易做法展開反制調查；與此同時，一個跨黨派美國參議員代表團訪問台灣，敦促台方增加國防開支。

與此同時，特朗普對伊朗的戰爭持續擾亂全球貿易，也衝擊中國經濟增長所依賴的商業活動，北京星期二（3月31日）並與巴基斯坦聯合呼籲立即停火。在備受期待、已推遲至5月中旬舉行的兩國元首峰會前，隨着緊張局勢升温，白宮則釋放希望維持關係穩定的信號。

特朗普對伊朗的戰爭持續擾亂全球貿易，也衝擊中國經濟增長所依賴的商業活動。（Getty Images）

白宮新聞秘書萊維特星期一（30日）表示，數名內閣官員將在未來幾周訪華，此舉或有助安撫北京。報道指出，此前美方官員臨時調整峰會籌備安排，曾引發中方不滿。

策緯諮詢公司（Trivium China）高級分析師喬·馬祖爾（Joe Mazur）說，美中自領導人在釜山會晤達成關稅休戰以來，關係在過去幾個月異常穩定，但是：

兩位領導人愈久不通話，貿易戰重回最激烈時期的風險就愈高。

分析認為，中東衝突是當前最大的不確定因素。特朗普此前推遲訪華時稱，需要留在華盛頓專注處理美國在伊朗的軍事行動。這場戰爭已進入第二個月，短期內看不到結束跡象。

不過，美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）星期二淡化中東局勢再次推遲峰會的可能性，稱相關籌備工作仍按計劃推進。他接受彭博電視訪問時說：

中方希望穩定，我們也希望穩定。我認為未來美中之間存在積極議程。

至於是否需在峰會前再次與中方官員會面，他表示「沒有必要」，這一說法與萊維特前一天的表態略有不同。

美國貿易代表格里爾淡化中東局勢再次推遲峰會的可能性，稱相關籌備工作仍按計劃推進。（Getty Images）

特朗普與習近平預計今年將舉行四次會晤，包括2026年最後幾個月兩國分別主辦的兩場領導人峰會。若特朗普此次北京之行再次延後，勢必削弱全年會晤安排的勢頭。

台灣問題依然是敏感引爆點。習近平本周邀請台灣在野的國民黨主席十年來首次訪大陸，此舉將讓北京有機會就台灣領導人賴清德推動的特別軍費預算施壓，相關預算部分用於向美國採購更多武器。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】

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