美股｜道指收市跌179點　最多曾瀉逾600點　中概股指數跌2.47%

美伊戰事前景不明，加上有消息指伊朗議長加利巴夫（Mohammad ⁠Bagher Ghalibaf）已退出談判團隊，削弱市場對快將結束戰爭的憧憬。美股周四（4月23日）下跌，道指最多曾跌628點或1.27%，至收市仍跌179點；納指最多曾跌447點或1.81%，至收市仍挫0.89%；標指曾跌91點或1.27%，收市縮窄至跌0.41%。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月24日

【04:12】Tesla微軟跌逾3.5% IBM瀉8.2%

道指收市報49,310.32點，跌179.71點或0.36%；納指收報24,438.50點，挫219.06點或0.89%；標普500指數收報7,108.40點，跌29.50點或0.41%。

IBM軟體業務疲軟，導致首季營收成長放緩，股價收跌8.25%。同業微軟跌3.97%、Adob​​e挫6.63%。

其他重磅科技股方面，剛於前一天公布業績的Tesla，股價挫3.56%。Nvidia跌1.40%，蘋果公司（Apple）則微升0.10%。

【04:07】中概股指數收跌2.47% 阿里巴巴跌3.46%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.47%。其中，阿里巴巴ADR跌3.46%。

特斯拉Tesla：圖為2024年3月28日，在英國倫敦ExCeL倫敦國際會展中心舉行的Everything Electric展覽會場，內有特斯拉（Tesla）的標誌展示出來。（Reuters）

【03:52】現貨金價回落 Bitcoin失守7.8萬美元

金價回落。現貨黃金每盎司最新報4,698.02美元，跌42.13美元或0.89%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,713.32美元、24小時內跌逾1%。

【03:50】恒指夜期收報25,802點 低水113點

恒指夜市期指收報25,802點，跌119點，較恒指收市25,915點，低水113點，成交22,341張。

油價：圖為2026年3月2日，尼日利亞拉各斯（Lagos）一個原油儲槽。 （Reuters）

本港時間4月23日

【22:48】IBM挫近9%

道指最新報49,460點，跌29點或0.06%；納指最新報24,580點，跌76點或0.31%；標普500指數現報7,134點，跌3點或0.05%。

IBM軟體業務疲軟，導致首季營收成長放緩，目前股價跌8.73%，為道指跌幅最大成份股。IBM的業績再次引發了市場對傳統軟體產業或被人工智能（AI）新工具顛覆的擔憂。同業微軟跌3.22%、Adob​​e挫7.55%。

其他重磅科技股方面，Tesla跌3.39%、Nvidia跌0.20%；蘋果公司（Apple）升0.15%、亞馬遜（Amazon）現漲0.61%。

【22:44】油價微升 Bitcoin現報約7.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶93.33美元，升0.37美元或0.40%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.74美元，漲0.83美元或0.81%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,910.10美元、24小時內升逾1%。