美股｜道指早段曾跌逾200點　Tesla微軟跌逾3%

伊朗加強了對霍爾木茲海峽的控制，投資者正等待美伊戰事的明確信號。美股周四（4月23日）早段下跌，道指最多曾跌逾200點，目前跌幅收窄。



圖為2025年12月17日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。 （Reuters）

本港時間4月23日

【22:48】IBM挫近9%

道指最新報49,460點，跌29點或0.06%；納指最新報24,580點，跌76點或0.31%；標普500指數現報7,134點，跌3點或0.05%。

IBM軟體業務疲軟，導致首季營收成長放緩，目前股價跌8.73%，為道指跌幅最大成份股。IBM的業績再次引發了市場對傳統軟體產業或被人工智能（AI）新工具顛覆的擔憂。同業微軟跌3.22%、Adob​​e挫7.55%。

其他重磅科技股方面，Tesla跌3.39%、Nvidia跌0.20%；蘋果公司（Apple）升0.15%、亞馬遜（Amazon）現漲0.61%。

【22:44】油價微升 Bitcoin現報約7.8萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶93.33美元，升0.37美元或0.40%。倫敦布蘭特期油每桶報 102.74美元，漲0.83美元或0.81%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,910.10美元、24小時內升逾1%。