美股｜市場關注美伊談判前景 道指早段偏軟 油價升逾2%
撰文：蕭通
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美伊和談陷入僵局，投資者情緒緊張，美股周一（4月27日）早段偏軟。
本港時間4月27日
22:55】Tesla跌逾2.5%
道指最新報49,172點，跌58點或0.12%；納指最新報24,765點，跌71點或0.29%；標普500指數現報7,158點，跌6點或0.09%。
重磅科技股方面，蘋果公司（Apple）跌1.44%，暫為跌幅最大道指成份股。Tesla跌2.69%、Nvidia升0.42%。微軟股價下跌0.39%，此前OpenAI宣布，微軟將不再擁有OpenAI的人工智能（AI）模型和產品獨家使用權。
【22:48】油價升逾2% Bitcoin現報約7.8萬美元
油價上升，紐約原油期貨現時每桶96.37美元，升1.97美元或2.09%。倫敦布蘭特期油每桶報 101.53美元，漲2.40美元或2.42%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報78,175.50美元、24小時內變化不大。
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