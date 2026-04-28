一體化優勢撐盈利　中國神華（1088）為攻守兼備之選｜彭偉新

中國神華一直被視為煤炭板塊中的核心龍頭。集團採用「煤電路港」一體化經營模式，業務涵蓋煤炭開採與銷售、燃煤發電、鐵路及港口運輸，以及煤化工。煤炭仍為盈利支柱，按毛利貢獻計約佔六成以上；電力業務約佔兩成；鐵路運輸約佔兩成左右；煤化工佔比則相對較小。透過自有鐵路及港口網絡，集團將上游資源與下游銷售連成一線，不但降低對外部運輸的依賴，同時強化議價能力及成本控制，形成較高的經營壁壘，亦令現金流表現相對穩定。



從行業角度觀察，煤炭屬典型周期性資源行業。2025年煤價按年下跌約一成，拖累行業毛利明顯回落，煤企盈利普遍受壓。不過，供給端仍受政策、安全及環保監管影響，產量增長並非無限制；需求端則與電力消耗及工業活動密切相關。踏入2026年初，部分報告指出自二月起煤價出現回升跡象，原因包括進口煤收縮，以及電廠為夏季高峰提前補庫。換言之，行業雖然仍處於調整階段，但並非單邊下行，價格已有築底回穩的苗頭。

煤炭屬典型周期性資源行業，需求端與電力消耗及工業活動密切相關。（示意圖，Getty Images）

在競爭格局方面，大型央企具備規模、資源儲量及運輸網絡優勢，中小型煤企則較受成本及物流限制。中國神華憑藉一體化模式，在煤價下行周期中仍可透過電力及運輸板塊分散風險。相比單一煤炭企業，其盈利波動相對溫和。加上國家強調能源安全，保供穩價成為政策主軸，大型煤企在行業整合中更具優勢。

回顧2025年業績，集團錄得淨利潤約人民幣542億元，按年下跌約一成左右，主要受煤炭平均售價下跌約一成拖累，煤炭毛利按年跌幅超過兩成。儘管如此，公司仍維持約77%的派息比率，全年派息人民幣2.01元，反映管理層對現金流及財務狀況具信心。經營現金流約人民幣751億元，年底淨負債率僅約3%，資產負債表相當穩健。進入2026年第一季，淨利潤按年下跌約11%，但自產煤單位成本下降約14%，顯示成本控制能力持續改善。不過，隨著資產收購完成，短期借款上升，淨負債率回升至約14%，雖仍屬健康水平，但亦反映公司進入新一輪資本擴張階段。

談及亮點，首先是母公司資產注入帶來的規模躍升。完成整合後，煤炭產量目標由原來約3.3億噸提升至5.13億噸，發電量亦增至2,881億千瓦時。新增資產預期自2026年起逐步貢獻毛利，成為中期盈利增長動力。其次，一體化優勢在周期低谷中更顯價值，電力及鐵路板塊於去年仍錄得盈利增長，為整體業績提供緩衝。再者，高派息政策令股份具備一定防守性，在市場波動時為投資者提供現金回報。

中國神華（01088）於去年11月26日至今年4月27日期間的資金流狀況

從市場表現來看，中國神華於2026年4月27日收報47.78港元，全日微跌0.06港元，跌幅0.13%。過去五年的平均Beta值約為0.4，系統性風險明顯低於大市，反映股價波動相對溫和。52周高低位分別為49.62港元及29.05港元，現價已接近一年高位水平。技術上，現價較50天線高出約3.7%，較200天線高出約17%，中期走勢仍屬偏強格局。自去年十一月下旬至今年四月下旬期間，股價累積升幅約18.9%，期間錄得逾50億港元資金淨流入，其中大戶資金佔比超過八成，大戶與散戶資金流比率約為5.1比1，大戶坐貨比率亦維持在較高水平，顯示中線資金部署仍然積極。

中國神華現價對應2026年預測市盈率約14倍，屬於歷史區間中部水平，並未出現明顯估值過高的情況。短線而言，若成交配合及市場氣氛持續改善，股價有機會挑戰48.6港元的目標區間，一旦有效突破，下一個技術目標價約52港元水平，只要股價能企穩在保歷加通道底部約46.40港元以上，整個中期升勢未被破壞。投資者可考慮於約47港元附近分段吸納，並以46.40港元作為風險參考水平。若股價升破48.6港元並企穩，仍然可繼續持有，目標上望52港元區域。對追求穩定股息及希望在周期股中尋找相對低波動標的的投資者而言，中國神華兼具防守與修復潛力，在維持高派息政策下，可作為中線持有之選。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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