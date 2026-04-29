華虹半導體股價曾瀉逾9%　路透︰美商務部要求設備供應商停供貨

美國商務部據報上周要求多家芯片設備公司，停止向內地芯片製造商華虹半導體 （1347） 運送特定工具，是特朗普政府最新一次阻延中國發展先進芯片的行動。



受到有關消息拖累，華虹曾瀉9.3%，低見102.8元，最新報105.8元，跌6.6%，成交額為25.08億元。

華虹集團。(Getty)

被指旗下兩廠房可生產7納米晶片

《路透》引述知情人士報道，商務部已致函至少幾家公司，包括美國頂級芯片設備公司如Lam Research、Applied Materials和KLA，告知有關公司對運往華虹兩家工廠的工具和其他材料實施新的限制。美國官員認為，這兩家工廠可能生產中國最先進的芯片。

報道引述消息人士指，華虹旗下的芯片代工企業華力微電子正在上海工廠準備採用7納米芯片製程工藝，而中芯國際 （0981） 是目前內地唯一能夠生產7納米芯片的公司。據稱，美國商務部也旨在阻止向華力微電子發貨。

中美晶片戰：這攝於2023年2月17日的設計圖片中，可以看到一個帶有半導體晶片的印刷電路板前，有一面中國及美國國旗。（Reuters）

知情人士表示，美國芯片設備公司和其他供應商或會損失數十億美元銷售額，特別是那些為在建芯片製造廠或正在改造以生產更先進芯片的工廠供貨的公司。報道指，限制或減緩中國芯片製造的發展速度，不過華虹或能用外國或中國公司的設備來取代這些限制。另有消息人士透露，華為一直在與華虹合作，並計劃將其部分AI芯片生產從中芯國際轉移到華虹。

此前報道指，華虹已研發出可用於生產人工智能（AI）芯片的先進芯片製造技術，為中國提升科技自主能力的重要里程碑。