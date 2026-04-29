彭博︰百度旗下蘿蔔快跑大規模故障後　內地停發高級別自駕許可

《彭博》引述知情人士稱，在百度（9888）旗下「蘿蔔快跑」自動駕駛出租車（Robotaxi）於武漢出現大範圍故障後，中國官方暫停發放新的高級別自動駕駛許可。



受到消息影響， 百度跌3.6%，最新報118.9元。

百度公司。（視覺中國）

知情人士表示，內地官方對該事件有所擔憂，在工信部、交通運輸部、公安部和相關試點城市本月召開的會議上，監管部門要求各地開展全面自查評估，增強安全防範措施，避免類似事件發生。

停止發放L4級許可

知情人士稱，L4級自動駕駛新許可的發放已經被暫停。這意味着相關企業將不能擴大現有的自動駕駛車隊規模，也不能拓展到新的城市。目前尚不清楚暫停會持續多久。

所謂L4級自動駕駛，是指車輛可以持續執行全部動態駕駛任務，並自動處理系統故障，全程毋須人類駕駛員接管。

「蘿蔔快跑」試乘。（新華社）

上月底100部「蘿蔔快跑」自動駕駛出租車突停滯

多家國內媒體早前報道，3月31日在武漢城市主幹道上，上百部百度「蘿蔔快跑」自動駕駛出租車，在晚高峰車流中突然集體鎖死、停滯路中。武漢市公安局隨即發布警情通報稱，初步判斷為系統故障所致。

蘿蔔快跑的競爭對手小馬智行（2026）發言人稱，目前小馬智行在北京、上海、廣州和深圳的Robotaxi服務均正常運營。公司在長沙和杭州的相關準備工作也正按計劃推進。

文遠知行（0800）表示，公司支持官方在行業內確保最高安全標準的行動，其在中國的業務仍然正常運營。