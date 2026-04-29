美股｜等待議息結果　道指早段跌逾200點　油價升近5%

市場關切聯儲局議息結果，以及等待多家大型科企發表財報。 美股周三（4月29日）早段個別發展，道指最新跌逾200點，納指靠穩。另外，消息指伊朗發出警告，若美國繼續扣押與伊朗有關的船隻，將會採取「前所未有的軍事行動」。油價再度上揚，最新升近5%。



圖為2025年10月29日，美國紐約證券交易所（NYSE）螢幕播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）舉行的記者會。（Reuters）

【22:50】Amazon漲2.2% Visa飆9%

道指最新報48,900點，跌240點或0.49%；納指最新報24,693點，升30點或0.12%；標普500指數現報7,138點，跌0.5點或0.01%。

重磅科技股方面，亞馬遜 (Amazon)、Meta 、微軟（Microsoft），以及Google母公司 Alphabet都將於收盤後發布財報。其中，Amazon股價現漲2.20%、Alphabet升1.14%；微軟跌1.00%。至於其他重磅科技股，Nvidia跌0.91%、蘋果公司（Apple）跌0.41%。

另外，支付處理公司Visa股價漲9.41%，此前該公司上調了全年獲利預測。

【22:39】油價升近5% Bitcoin現報7.67萬美元

油價上升，紐約原油期貨現時每桶104.82美元，升4.89美元或4.89%。倫敦布蘭特期油每桶報 109.48美元，漲5.08美元或4.87%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,740.95美元、24小時內約升1%。