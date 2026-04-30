銀行股穩定突圍　中銀香港有其優勢｜許繹彬

港股在內地五一黃金周長假前，持續缺乏明確方向。恒生指數截至昨日（29日），在科技股相關板塊領跌下，曾一度低見25811點附近。股王騰訊（0700）更一度重創至2025年5月水平，低見約472元，情況令人關注。慶幸的是，昨日在內銀股的引領下，恒指才能重返26000點以上。在方向不明朗的情況下，「北水」繼續成為大市成交的主要動力，令港股成交維持在2,500億元左右，總算有所交待。



港股本周的表現可謂強差人意，甚至是亞洲最差。相比之下，日、台、韓股市受惠於AI熱潮，相繼在本周創出歷史新高：日經指數突破60000點大關，高見60903.95點；台灣加權指數衝破40000點，高見40194.92點；韓國綜合股價指數除創下6702.38點的歷史新高外，更在三星電子及SK海力士的急促增長帶動下，上市公司總市值已累計達到約4.04萬億美元，超越英國股市的3.99萬億美元，為亞洲市場爭光。而內地股市在五一長假前夕，亦有不俗表現，上證指數重上4100點大關。

港股本周的表現可謂強差人意，甚至是亞洲最差。（Getty Images）

較為失色的港股，在內地股市顯著造好帶動下，昨日（29日）高見26132點，最終急升432點，收報26111.84點，成功企穩在26000點以上。儘管恒指在四月下旬受科技股及相關概念股拖累，表現明顯落後於其他屢創新高的亞洲市場，但截至昨日（29日）仍有超過1,323點的進帳，足以成功扭轉三月份的劣勢。

筆者認為，港股在本周原本可以平穩地等候五一長假來臨，而一直令全球市場緊張的美伊戰爭，雖然雙方仍在等待和談機會，實際日子尚未確認，但本周市場已似是「停火」般平靜，幾乎沒有重大好壞消息。基金紛紛把握這段「平靜」的入市時機，將資金投放在晶片及人工智能發展較為成熟的亞洲股市，因而令日、韓、台市場最為受惠，紛紛創出新高，內地股市亦在此因素影響下，穩步上升。港股走勢則相對失色，主因是香港市場的藍籌股中，近期熱門的晶片製造或人工智能開發公司比重不高，反而仍側重傳統科技股。

正因時勢改變，傳統科技股不斷被市場質疑未來業績或會放緩，發展空間受限。而港股可謂「屋漏兼逢連夜雨」，在走勢已經乏善可陳之下，多隻股份還紛紛出現配股（俗稱「抽水」）情況。股壇新貴寧德時代（3750）公布折讓約7%配股，集資約391.9億元，令股價急挫，低見約614元；361度（1361）亦配股集資約6.18億元。

傳統科技股不斷被市場質疑未來業績或會放緩，騰訊一度失守480元支持位。（Getty Images）

在局勢不穩及不利消息頻傳下，資金選擇暫時捨棄港股，或先套現轉投其他受追捧市場，亦屬人之常情。以騰訊（0700）為例，一度失守480元支持位，雖然昨日跟隨大市反彈1.14%，但仍未能收復480元，暫時只能視為技術性反彈；抽水主角寧德時代更是未有跟隨大市反彈，仍以跌市收場。

雖然港股暫時欠缺其他國家股市之強勢，但隨著戰事轉趨平靜、外圍市況穩定，走勢或已逐步喘定下來。只是，在缺乏重大利好消息支持下，向上力度仍受限制。在選股方面，投資者可先行選擇走勢較為穩定向上、或有息口支持的股份。其中，銀行股永遠是投資者在前景迷茫時的「明燈」，而中銀香港（2388）憑藉其獨特優勢，投資者不妨多加留意。

筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。



【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

免責聲明︰

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。



另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

