恒隆陳文博︰看好香港樓市　若遇上投資機會　會作少量投資

撰文：張偉倫
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恒隆地產 （0101） 董事長陳文博表示看好香港樓市，預期住宅價格於短、中期有機會繼續上升，惟對零售業務方面稍有保留。首席財務總監趙家駒補充，近期各大發展商推出項目後，市場的反應及價錢均不錯，對未來本港樓市感樂觀。

陳文博又指出目前公司淨負債比率跌至30%左右，較去年下跌約2個百分點，未來會繼續減債。雖然對在本港買地偏向保守，但強調如物色到理想投資機會，亦會作少量投資。

零售方面，行政總裁盧韋柏表示，今年首兩個月本港零售業務錄得單位數增長，業務穩定，民生消費需求及租金均有回穩，而且他觀察到北上消費的潮流稍為減退，而淘大商場新行人天橋6月開幕，有助帶動人流及生意。

陳文博（圖中）指出目前公司淨負債比率跌至30%左右，較去年下跌約2個百分點，未來會繼續減債。（資料圖片）

旗下中環寫字樓出租率逾9成

談及寫字樓物業時，盧韋柏指出中環寫字樓業務已回穩，租金並有上升趨勢，出租率逾90%，但九龍區寫字樓租金仍然受壓。

至於內地業務發展，陳文博指，首季度內地業務創新高，反映集團在選擇投資城市及管理工作不錯，對前景持保守樂觀取態，冀次季表現續創新高。同時指出公司看重在杭州、無錫及上海的輕資產項目，相關項目將於2028及2029年開幕；有關項目投資額較小，但可增加收入，期望加快推進有關項目。

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