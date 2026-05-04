美股｜伊朗揚言攻擊美軍艦　道指早段跌逾200點

撰文：蕭通
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美軍在霍爾木茲海峽展開名為「自由計劃」的疏導行動，伊朗揚言以開火等手段應對。投資者對中東局勢的憂慮加劇，美股周一（5月4日）早段個別發展，道指曾跌逾200點，納指最新靠穩。

圖為2026年5月1日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月4日

【22:45】Amazon漲逾2.6%　GameStop股價跌近半成

道指最新報49,348點，跌150點或0.30%；納指最新報25,202點，漲87點或0.35%；標普500指數現報7,243點，升13點或0.19%。

亞馬遜（Amazon）宣布推出「亞馬遜供應鏈服務」，向其他企業開放其物流網路。Amazon股價現升2.63%，暫為升幅最大道指成份股；FedEx及UPS的股價分別下跌7.72%和8.92%。

其他重磅科技股方面，Nvidia現跌0.33%、蘋果公司（Apple）跌0.87%；微軟漲0.97%。

另外，被視為「迷因股」的電子遊戲零售商GameStop宣布，擬以約560億美元的現金加股票收購eBay。受消息影響，GameStop股價現跌4.94%，eBay股價則漲5.41%。

圖為攝於2025年9月9日的插圖，顯示了GameStop的標誌。 （Reuters）

【22:41】布油重上110美元　Bitcoin現報7.9萬美元

油價上揚，紐約期貨原油現時每桶102.11美元，升0.17美元或0.17%。倫敦布蘭特期油每桶報111.05美元，漲2.88美元或2.66%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報79,474.79美元、24小時內約升1%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）
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