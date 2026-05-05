香港樓市前景獲大行唱好　大摩調高全年樓價升幅預測至12%

香港樓市維持復蘇勢頭，並且獲大行看好前景。摩根士丹利將今年樓價預測升幅由10%，上調至12%，因為年初至今住宅樓價已累升7.7%，明年有望續升5%。花旗則維持今年本港樓價上漲8%的預測，而2026至2027年累計上升15%。



大摩於報告指出，鑑於強勁銷售動能、庫存水平下降、及土地供應減少等因素，本地住宅市場進入新一輪上升周期，同時獲得來自中東和內地的資金和人才流入的支持。

該行又將今年中環寫字樓租金預測升幅由3%，上調至5%；而年初至今中環寫字樓租金已升3.8%，空置率回落1.9個百分點，至9.6%。

料零售物業租金年底前轉正數

至於零售物業租務市場方面，該行指出受惠旅客增長、人民幣走強，以及大型活動等帶動，今年首兩個月零售升12%。該行將今年零售銷售增長預測由3%，調高至5%，並預期零售租金可於年底前轉為正增長。

大摩將恒基地產（0012）及領展（0823）上調至「增持」評級，目標價分別調高至37元和44元；另給予長實（1113）、太古地產（1972）和新地（0016）「增持」評級，目標價分別為57元、152元和29元。

該行偏好在發展物業利潤率見底下，具備每股盈利及每股股息擴張潛力的發展商，以及積極進行資本循環、總股東回報率持續上升的收租股。

花旗視新地長實及太地為首選

另一間大行花旗則表示，本港樓價信心增強和投資需求復甦或支撐新樓銷售價格走強，強化該行對利潤率驅動型每股收益增長的樂觀預期，並且為視新地、長實及太古地產為首選。